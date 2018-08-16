Запрошуємо на роботу адміністратора

Готель «Оскар» (м. Трускавець, пров. Тихий, 7) запрошує на роботу адміністратора (нічні зміни). За довідками звертатися до адміністрації готелю.
Готель «Оскар» (м. Трускавець, пров. Тихий, 7) запрошує на роботу адміністратора (нічні зміни). За довідками звертатися до адміністрації готелю.
СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу масажиста та медичну сестру (косметолога по тілу). Тел. для довідок: 068-955-97-95 або 098-079-00-77. Також читайтеЗапрошуємо на роботу адміністратора (0)Трускавець вшанує Івана Франка (афіша) (1)Запрошуємо на пісенно-гумористичний фестиваль “Борислав сміється” (1)АТБ запрошує на роботу (0)
Національна мережа продуктових магазинів АТБ запрошує на роботу в м. Трускавець: - продавця-консультанта – 6100 грн/міс, - охоронника – 6300 грн/міс, - молодшого приймальника товарів (вантажника) – 6300 грн/міс, - помічника продавця-консультанта (прибиральницю) – 5300 грн/міс. Зазначено орієнтовний рівень доходу в місяць. Звертатись за тел. 068-861-16-64, 050-385-01-47. Також читайтеЗапрошуємо на роботу адміністратора (0)Трускавець вшанує Івана [...]
Останні коментарі