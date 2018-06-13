Запрошуємо на Великий літній концерт

Шановні дрогобичани та усі небайдужі!

29 червня 2018 року о 18.00 у Львівському обласному музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича (м. Дрогобич) відбудеться Великий літній концерт на підтримку онкохворих дітей.

Усі кошти за концерт будуть передані на лікування Василя Лисовця та Ані Качмар.

Захід проходить за підтримки Дрогобицької міської ради.

У концерті беруть участь: Alfonso Oliver (Італія) та Дарина Бурнос, Віктор Винник, гурт «LeonVoci», Brava, гурт “Navigator”, Зеновій Гучок, Олена Шах, Тарас Гаврик, Олена Музика, Ната Султан, а також учасники Продюсерського центру «BRAVA PRODUCTION»: Mary Mriya, Роман Климко, Софія Василишин, Діана Кіндій, Олена Бродик, Анастасія Мазур.

22 квітня 2018 року у Трускавці ми провели подібний захід, звіт про який можна переглянути на сторінці у ФБ https://www.facebook.com/events/168869947167119/ та на сайтах наших інформаційних партнерів.

Організатор концерту – Громадська організація «ІМПЕРІЯ МИСТЕЦТВ».

Інформація про Василя Лисовця:

Трирічний Василь подолав 3-тю стадію важкої форми раку – нейробластома. Наслідком хвороби є парез ніг і він не може ходити. Для відновлення рухової системи проводять рефлектотерапію (голки) Л.Ц.К. та масаж. Зараз хлопчик з мамою знаходяться в Києві і готуються до третьої операції – встановлення пластин у тазостегновому суглобі. Лікарі гарантують, що маленький Василько одужає і ходитиме, як усі діти, але для цього необхідно провести останню операцію, вартість якої сягає близько 600.000 гривень.

Кошти на підтримку Василька можна перераховувати за такими реквізитами:

Ощадбанк 4790 7040 0036 1108 Зоряна Лисовець (тел. 0984130777)

Ощадбанк 5167 4901 4050 9051 Зоряна Лисовець

Приватбанк 5168 7426 0176 4834 Баб’як Любов Миколаївна – бабуся (тел. 0987758421)

Організатори та усі небайдужі вірять, що чужого горя не буває та спільними силами можна допомогти діткам!

Інформація про Аню Качмар:

У шестирічної Ані діагностували медулобластому. Прооперована Анічка знаходиться на обстеженні та лікуванні за кордоном. Щодня на це потрібно не менше 300 Євро. Фінансові можливості родини давно вичерпалися і дівчинці потрібна допомога!

Кошти на підтримку Анічки можна перераховувати за такими реквізитами:

ПриватБанк 4149 4393 0014 6887 Качмар Анна

УкрЕксім Банк: Рахунок 4402 7116 2936 6350 Качмар Руслан

Aval Bank номер рахунку по переказах доларів США 2620 4313 9517

Квитки можна придбати у касах Театру ім. Юрія Дрогобича після 15 червня.

Довідки та замовлення квитків за телефонами: 0963887348, 0932520659.

Друзі та партнери заходу: Театр ім. Ю.Дрогобича, “Pizza Veterano Трускавець”, гастро-кав’ярня “Кавун”, “Твоє радіо”, радіо “Котермак”, Інтернет-газета “Майдан”, “Трускавець Онлайн”, відкритий суспільний сайт “Трускавецький вісник”, газета “Джерела Трускавця”, газета “Медіа Дрогобиччина”, “Варто – Галицькі новини”. Фотограф – Таня Джафарова. Дизайн – Олександр Сабинін.

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