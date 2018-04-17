Запрошуємо на великий весняний концерт на підтримку онкохворих дітей

В неділю, 22 квітня, у трускавецькому Палаці культури ім. Шевченка відбудеться великий весняний концерт на підтримку онкохворих дітей. Зібрані кошти будуть передані на лікування Ані Качмар та Василя Лисовця. Захід проходить за підтримки Трускавецької міської ради. Початок концерту о 20.00.

У концерті беруть участь: Андрій Князь, Павло Табаков, Віктор Винник, гурт “LeonVoci”, Brava, Ростислав Кушина, Володимир Питель та гурт “Львівський комфорт”, Зеновій Гучок, Олена Шах, Ростислав Пелех, а також учасники Продюсерського центру “BRAVA PRODUCTION”: Олена Музика, Mary Mriya, Роман Климко, Софія Василишин, Анастасія Мазур.

БОНУС-ПЛЮС – купуй квиток на концерт та отримуй можливість відвідати вечірку в нічному клубі розважального комплексу “Cazanova” (м. Трускавець, вул. Роксолани, 10) абсолютно безкоштовно! просто пред’яви квиток з концерту на вході. Початок вечірки о 22.00.

Організатор концерту – Громадська організація “ІМПЕРІЯ МИСТЕЦТВ”

Партнери концерту: Розважальний комплекс “Cazanova”, Палац культури ім.Т.Г.Шевченка, Інформаційна агенція «Вголос», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», “Твоє радіо”, “Джерела Трускавця”, “Медіа Дрогобиччина”, “Трускавець онлайн”, журнал “BOOM plus TV “, газета “Майдан”. Фотограф Таня Джафарова.

Довідки та замовлення квитків за телефонами: 0963887348, 0932520659.

Квитки можна придбати у касах ПК ім. Т. Шевченка за 1 годину до початку концерту, а також біля бювету з 12.00 до 14.00 та з 17.00 до 19.00.

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