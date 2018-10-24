Запрошуємо на відзначення 100-літнього ювілею створення ЗУНР

Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]
Офіс-менеджер зі знанням польської мови Агенція, яка займається інформаційно-консультаційними послугами по працевлаштуванню в Польщі шукає офіс-менеджерa. Обов’язки: -опрацювання телефонних дзвінків -консультування та ведення клієнтів -частково робота з документацією -організаційна робота по офісу Вимоги: -знання польської мови на розмовному рівні -привітність, вміння спілкуватися з людьми -відповідальність, організованість, цілеспрямованість, пунктуальність -чесність та порядність -досвід роботи не обов’язковий, [...]
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