Запрошуємо на зустріч з Галиною Пагутяк

Офіційна робота на території усієї Польщі Польська компанія People Work Group Sp. z o.o. (KRS: 0000571893, NIP: 7010503166, REGON: 362302479) це: – Надійна компанія з багаторічним досвідом працевлаштування українців по всій території Польші. – Усі вакансії безкоштовні. – Контракти з перевіреними закладами Польші. – Ми є прямим працедавцем і гарантуємо надійну і стабільну роботу цілий [...]
Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу оператора котельні (тверде паливо). Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеУ Трускавці поговорять про Майдан (0)Оголошення для батьків (0)Запрошуємо на п`єсу «Він, вона, вікно, покійник» (0)Трускавчан запрошують обговорити впровадження платного входу в бювет (0)
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