Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником

У п’ятницю, 27 січня, в Трускавці пройде зустріч з Сашком Лірником на тему «Казки для дорослих і дітей». Сашко Лірник – казкар, інженер-будівельник, кораблебудівельник, колишній учасник київського гурту «Вій», сценарист, актор, телеведучий, автор телепрограм. Був членом журі фестивалю авторської пісні «Срібна підкова», постійний учасник фестивалів «Країна Мрій», «Шешори», «День Незалежності з Махном», «Етноеволюція», «Трипільське Коло», володар почесного звання «Заслужений працівник культури України». Володіє такими музичними інструментами як колісна ліра, варган, бубон, гітара. Блогер і харизматичний оповідач. Має учнів в Україні, Росії і США.

Зустріч з Сашком Лірником пройде 27.01 в приміщенні Народного дому Трускавця. Організатори зустрічі – Дрогобиччина SOS – допомога армії», «Центр суспільних інновацій», готель-ресторан «Оскар» (м. Трускавець) та авторський проект «Перехресні стежки». Благодійний внесок – 50 грн. Початок зустрічі – о 16.00.

Трускавецький вісник

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