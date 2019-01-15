Запрошують музеї Трускавця

У середу, 16 січня, в Художньому музеї Михайла Біласа пройде мистецька різдвяна акція «Коляда-колядниця”. У програмі – дитячий різдвяний концерт, вірші та віншівки про Різдво, знайомство з новими різдвяними виставками музею, частування солодощами. Початок о 17.00.

Натомість в четвер, 17 січня традиційна різдвяна зустріч “Від Різдва до Йордану всюди чути коляду. Музей в колі друзів” пройде в музеї міста-курорту Трускавця. Тут будуть засівати, щедрувати і багато колядувати. Початок о 17.00.

Цими двома культурними подіями цей тиждень у Трускавці не обмежиться. У суботу, 19 грудня, на саме Водохреща, свій другий день народження відзначатиме УРБАН-бібліотека (початок о 15.00). А в неділю, 20 грудня, пройде обласний фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала» (12.00 – відкриття біля нижнього бювету, 15.00 – гала-концерт в ПК ім. Шевченка).

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