Зарано тішитесь!

На сцену Народного дому, де проходила скликана у Чистий четвер позачергова сесія Трускавецької міської ради з одним питанням порядку денного, вийшов депутат Львівської обласної ради від Трускавця Олексій Балицький. Порушуючи регламент, не будучи головою пленарного засідання він закликав всіх депутатів і мешканців міста, які підтримують входження міської ради у сумнівну структуру, вийти на сцену, показавши свою підтримку і депутатам проголосувати. На сцену не вийшов жодний мешканець, окрім депутатів, які підтримали мера. Серед них юристи, які найкраще від інших знають, що спішно порушується встановлений законодавством порядок вступу до таких підприємств, не враховується думка Трускавецької громади, яка виступила проти незрозумілої співпраці з недобросовісним партнером, який занапастив Трускавець, багаторазово порушував договори з міською радою.

Входження до сумнівної структури, де кінцевим вигодоотримувачем/бенефіціаром є власник ПрАТ «Трускавецькурорт», дозволить останньому збагачуватись, безконтрольно від громади, використовувати кошти міського бюджету.

Окремо треба відзначити позицію депутата міської ради від ВО «Батьківщина» Наталії Пономаренко. Вона другий раз обирається секретарем міської ради на платну посаду від партії «Батьківщина». Знаючи позицію обласної і міської партійної організації «Батьківщина», що експлуатантом «Нафтусі» повинна бути тільки структура від громади Трускавця комунальне підприємство ГРЕС, вона, очевидно, віддала пріоритет заробітній платі.

В своєму пості у соцмережах речник ПрАТ «Трускавецькурорт» Галина Носова пише: «Тішить, що Грицак програв». Якщо займати споживацьку позицію, то Грицак міг виграти, коли йому гінець від бенефіціара запропонував на умовах, що запропонує той же Грицак, за підтримку того термінового, здавалось би тільки загального рішення, взяти в експлуатацію бювет номер 2. Виявляється, бювети, які не ввійшли в перелік об‘єктів, що передаються цьому загадковому ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», стали шоколадкою для підкупу за просунуте рішення. Побачимо, чи передадуть бювети і насосну станцію взагалі тому ТОВ, а без них воно не зможе отримувати прибутки від продажу мінводи.

Якщо говорити по великому рахунку, то ні Грицак, ні Кісак, ні депутати Яворський, Тимчишак, Кісак, Бучкович, якого, до речі, мер щоб принизити назвав музикантом, ні громадські активісти Віра Стецик, Сергій Кнюх, члени ГО «Рада старійшин Трускавця», керівники санаторіїв «Батьківщина», «Молдова», «Едельвейс», «Кришталевий палац», Володимир Шиманський, Руслан Крамар та багато інших, час, що був потрачений у нефальшивій боротьбі за інтереси нашого міста, не змарнували.

До речі, Роман Бучкович, якого мер хоче представити як якогось там музиканта, артиста, клоуна, є надзвичайно освіченою і різносторонньо розвинутою людиною, має дві вищі освіти – педагогічну і музичну, і головне, що має совість, на відміну від декого.

Громада отримала можливість пересвідчитись, хто насправді є виразником інтересів громади, а хто прийшов у міську раду з особистою вигодою, як заробітчанин.

Позитивом є те, що міський голова після моїх неодноразових звернень на кінець пленарного засідання з панської руки кинув фразу у секретаріат: «Допишіть у рішення – розробити програму збереження і розвитку гідромінеральної бази курорту». Позитивним є і те, що цим пролобійованим рішенням міський голова бере на себе відповідальність за подальшу долю гідромінеральної бази курорту. Негативом є те, що недобросовісним бенефіціарам надали доступ до бюджету громади, що відкрили шлях до платного входу у бювети, до нерегульованого міськвиконкомом встановлення цін на мінеральні води під прикриттям єдиного представника міської ради – міського голови, що довірили далі визискувати і нищити Трускавецькі мінеральні води офшорникам без контролю міської ради, який могло проводити Комунальне підприємство «Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція».

На сьогодні є незрозумілим, чому так спішили прийняти сире рішення пратівці і міський голова. Одна з моїх версій, що дозвіл на видобування мінвод для ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» отримано без дозволу органу місцевого самоуправління, як це передбачено законом, що робить його нелегітимним.

Якщо міський голова потай підмінив рішення виконкому чи міської ради особистим листом про згоду, то це більше ніж службовий підвох. Можливо, дозвіл виданий без будь-якої згоди. Поки що це домисли, які будуть або підтверджені, або спростовані, але що проведена афера – немає сумніву.

Тому, пані Галино Носова, ще рано тішитися, що Грицак і громада Трускавця програла.

Лев Грицак, Фейсбук

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