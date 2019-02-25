Зареєстровано кримінальне провадження за фактом службового підроблення депутатами Стебницької міської ради

By  | 26.02.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, Дрогобицькою місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення).

Зокрема, службові особи Стебницької міської ради внесли завідомо неправдиві відомості у рішення сесії, яким надали дозвіл місцевому підприємцю реконструювати безгоспну будівлю під індивідуальний гараж на земельній ділянці загальноосвітньої школи I-III ступенів №6.

Слід зазначити, що вказане приміщення перебувало на балансі відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради та використовувалося для потреб навчального закладу.

На даний час вживаються заходи кримінального та цивільно-правового характеру для унеможливлення виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (на яких розташовані гаражі), яка належить Стебницькій ЗОШ I-III ступенів №6.

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