Зарплату педагогам потрібно підвищувати одночасно усім, а не вибірково, – Михайло Цимбалюк

By  | 24.01.2017 | Filed under: Новини

Керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав, що згідно з рішенням уряду, з 1 січня цього року українським вчителям вдвічі підвищили заробітну плату. Проте, ті викладачі, які ведуть спеціальні дисципліни, викладачі профтехучилищ таку надбавку отримають лише з 1 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

«Таке рішення Кабінету Міністрів України є несправедливим щодо інших вчителів. Таким чином влада робить чергову помилку, адже обмежує українських освітян у фінансовій підтримці», – наголошує очільник «Батьківщини» Львівщини.

Михайло Цимбалюк пропонує якомога швидше підвищити оклади для усіх вчителів, а органам місцевого самоврядування вже почати розробляти механізм дофінансування освітньої галузі.

«Нинішній владі потрібно добре запам’ятати слова Отто фон Бісмарка про те, що війни виграють не генерали, а шкільні вчителі та парафіяльні священики. Й недофінансовувати освітянську галузь в умовах російської агресії на Сході України є неприпустимим», – підсумував Михайло Цимбалюк.

Трускавецький вісник

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