Заслужена подяка

Чемпіонат Європи з хортингу, котрий проходив у курортному Трускавці 15-18 листопада, відбився багатоголосою луною в засобах масової інформації та соціальних мережах. Адже кожен з 550 учасників свої емоції та враження від участі у цьому спортивному дійстві та перебування в Трускавці намагався відобразити в фотографіях, котрі облетіли Фейсбук, Інстаграм, Однокласники, Вконтакті, Твіттер та Телеграм. А ще ж були відео, текстові записи, емоджі та радість від відмічання саме у Трускавці.

Центральні столичні телеканали теж постаралися, аби Чемпіонат Європи з хортингу здобув широкий розголос. Десятки тисяч переглядів відеосюжетів, хоча від моменту завершення ЧЄ не пройшло й тижня – це успіх! Про це говорилося під час зустрічі віце-президента Міжнародної Федерації хортингу України Віталія Плеханова та генерального спонсора Чемпіонату, генерального директора Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лева Грицака. У зустрічі також взяли участь Президент Львівської обласної федерації хортингу, тренер команди «Галицькі Леви» з Дрогобича Денис Іваницький та гордість хортингу, вихованка «Галицьких Левів», котра візьме участь у Чемпіонаті з національних єдиноборств у Франції в травні 2019 року Віталіна Коссак.

Хортингісти прийшли подякувати Левові Грицакові за підтримку та вручити йому подяку і фотоальбом з найвидовищнішими моментами змагань, котрі проходили в спортивно-оздоровчому комплексі ГКК «Карпати». Грамот удостоїлися й перший заступник генерального директора «Карпат» Юрій Грицак та очільник лікувально-діагностичного центру оздоровниці Ярослав Грицак. Крім приємної місії вручення подяк метою зустрічі було обговорення подальшої співпраці та плани на майбутнє.

Віталій Плеханов зазначив, що Чемпіонат Європи з хортингу у Трускавці пройшов на надзвичайно високому рівні, і всі відзначили високу організованість, безпеку та видовищність заходу. Окрім 550 безпосередніх учасників змагань до Трускавця приїхали тренери, батьки, а це в сукупності більше тисяча осіб. В так званий «низький» період для курорту така кількість людей на 4 дні – це вже успіх. Без сумніву, вони захочуть повернутися до Трускавця, і не лише на змагання, а й просто для хорошого відпочинку.

Щодо змагань, то Міжнародна федерація хортингу після закінчення Чемпіонату Європи готується до наступних потужних заходів – Чемпіонату світу з хортингу на острові Кіпр (травень 2019 р.) та Чемпіонату Європи з хортингу у столиці Латвії Ризі (листопад 2019 р.). Але це не означає, що Трускавець наступного року не прийматиме поважну спортивну спільноту хортингістів. Та поки що не розкриватимемо всіх планів Міжнародної федерації хортингу, щоб, бува, не зурочити.

- Я дуже радий, що мав можливість долучитися до такої масштабної спортивної події як Чемпіонат Європи з хортингу-2018, – каже генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак. – Окрім безпосередньої місії популяризації спорту та здорового способу життя ця подія спричинилася і до популяризації курорту Трускавець та популяризації нашого готельно-курортного комплексу «Карпати».

Лев Грицак запросив хортингістів на відкриття нового відпочинкового комплексу Раковець в селі Воля Якубова, яке планується на літо 2019 року, та зазначив, що концепція закладу передбачає і підтримку козацьких традицій, яким вірні прихильники хортингу – національного виду спорту України, назва якого походить від острова Хортиця.

До речі, подяка від Міжнародної федерації хортингу – не єдина цього тижня для Лева Грицака. Паралельно з Чемпіонатом Європи з хортингу у Трускавці в ті ж дні (15-18 листопада) відбувався Міжнародний конкурс вокалістів «Пам`яті Мусліма Магомаєва», серед спонсорів якого були також ГКК «Карпати» та арт-ресторан «Я і Ти». Організатори конкурсу, Трускавецька міська рада в особі міського голови Андрія Кульчинського та Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва в особі його очільника, Народного артиста України Гурбаналі Аббасова також подякували ГКК «Карпати» та Левові Грицаку за підтримку Міжнародного конкурсу вокалістів.

Подяку Левові Грицакові за допомогу в організації Першого міжнародного конкурсу вокалістів «Пам`яті Мусліма Магомаєва» вручив і Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Азербайджан в Україні Азер Худієв.

Володимир Ключак

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