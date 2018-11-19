Засудили бориславця, котрий зарізав свою жінку

By  | 21.11.2018 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 64-річного мешканця Борислава, пенсіонера, який обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інцидент стався 20.11.2017, близько 14:00 год, у будинку зловмисника та потерпілої. Встановлено, що під час раптового конфлікту із 58-річною дружиною чоловік завдав їй один удар ножем у серце, наслідок чого жінка померла на місці події.

Обвинувальний акт стосовно фігуранта 18.01.2018 скеровано для розгляду по суті у Бориславський міський суд. 14.11.2018 р. Дрогобицьким міськрайонним судом лиходія визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років.

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