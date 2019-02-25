Затримано трьох зловмисників, причетних до скоєння квартирної крадіжки

By  | 07.03.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 5 березня звернулася 53-річна мешканка міста , яка повідомила, що впродовж дня з її квартири було викрадено побутову та кухонну техніку, а також інше майно.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції та працівники інших служб. Поліцейські встановили, що у помешкання зловмисники потрапили, пошкодивши замок на вхідних дверях.

Через декілька годин, оперативники затримали трьох зловмисників, причетних до скоєння цієї крадіжки. Ними виявились 27-річний мешканець Дрогобича, 42-річний житель Самбірського району та 28-річна мешканка Пустомитівського району, усі – раніше судимі. Викрадене майно двоє чоловіків та жінка намагалися здати в ломбард у місті Трускавець. Вони затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Зараз поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів, проводять досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Танцювальні майстер-класи у Трускавці
    25.02.2019 | 11:24

    Клуб спортивного танцю “Ювента Денс” та готельно-курортний “Карпати” запрошують на танцювальні майстер-класи, які відбуватимуться щопонеділка і щоп’ятниці о 20.15 в диско-барі ГКК “Карпати” (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2). У програмі вивчення сальси, бачати, румби, вальсу, польки, джайву, танго та інших танців. Запрошуються всі бажаючі без вікових обмежень немає, партнер не обов’язковий. Також читайтеМолоді люди з [...]

  • Футбольна школа проводить набір дітей
    20.02.2019 | 10:00

    Футбольна школа “КМС” (м. Трускавець) проводить відбір дітей 2006-2007 р. н. Кількість дітей обмежена (16-18 чол.). Тренери з ліцензіями, індивідуальний підхід до кожної дитини, участь в якісних футбольних турнірах як в Україні, так і за кордоном, можливість переглядів дітей фахівцями з топових клубів України та Європи. Тел.: 096-064-71-97, 068-292-01-04. Також читайтеВ червні у Трускавці пройде [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви