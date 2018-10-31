Завдяки медреформі зарплата лікаря «первинки» зросла в 2-3 рази

Лікарі медзакладів, що приєднались до реформи, яка стартувала в липні поточного року, отримали суттєво більші зарплати. Особливо ті з них, що уклали декларації з оптимальною кількістю пацієнтів. Зокрема, до старту реформи лікарі первинного рівня отримували в середньому 4 000 – 6 000 грн, зараз 12 000 – 18 000 грн. Зросла зарплата і у медсестер, які працюють із такими лікарями – з 3 500 – 5 000 грн до 6 500 – 8 000 грн. Зі збільшенням кількості декларацій, підписаних лікарем із пацієнтами, його дохід зростатиме.

На сьогодні в реформу вже увійшли 623 медичних заклади – це половина закладів країни. Вони отримують фінансування за принципом «гроші за пацієнтом», переваги якого відчутні – заклади отримали від держави значно більше коштів, ніж за механізмом субвенції. І, відповідно, більше можливостей для підвищення зарплат лікарям, придбання необхідного обладнання, покращення обслуговування пацієнтів.

50% українців обрали свого лікаря

21 мільйон українців обрали лікаря, якому довіряють, та уклали з ним декларацію на обслуговування. Таким чином, можливістю вільно обрати лікаря, без прив’язки до місця проживання чи прописки, вже скористалась половина українців. Важливо, що підписати декларацію можна з лікарем не лише з комунальних закладів, але й з приватних. Зокрема, серед закладів, що приєднались до реформи, 538 – комунальні, 47 – приватні, 38 лікарів-ФОП. Держава платить за кожного пацієнта за однаковими тарифами, незалежно від того, де працює його лікар. Покращився й сервіс у медзакладах – з’явились можливості записатись на прийом до лікаря онлайн чи телефоном, отримати консультацію свого лікаря телефоном, здати базові аналізи безпосередньо в закладі.

Е-рецепт на ліки з квітня 2019 року

З наступного року поступово почнуть впроваджуватись електронні інструменти роботи лікаря. Зокрема, вже з квітня лікарі виписуватимуть електронні рецепти, в тому числі на ліки за програмою «Доступні ліки». Е-рецепт дозволить пацієнтам отримати потрібні їм ліки безкоштовно або з незначною доплатою в будь-якій аптеці, що увійшла в програму, незалежно від її місцезнаходження. Препарат, виписаний лікарем, наприклад, у Києві, можна буде без проблем отримати за е-рецептом в аптеці Одеси.

Безкоштовна діагностика з липня 2019 року

З другої половини 2019 року розпочнеться реформа вторинного рівня медичної допомоги, і запроваджується програма «Безкоштовна діагностика». За направленням сімейного лікаря пацієнт зможе отримати безоплатно консультацію вузького спеціаліста (кардіолога, гастроентеролога, онколога та ін.) та зробити необхідні дослідження (УЗД, рентген тощо). «Гроші підуть за пацієнтом» і на цьому рівні – лікар випише направлення, а пацієнт сам вирішить, до якого спеціаліста звертатись і в якому закладі зробити діагностику. Держава заплатить гроші тим, кого обере пацієнт. На цю програму Уряд заклав у бюджеті-2019 2 млрд грн.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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