Завдяки прокуратурі до комунальної власності міста Трускавця з протиправного користування повернуто нежитлове приміщення площею 660,5 кв м та вартістю 1,2 млн грн

By  | 16.06.2017 | Filed under: Новини

З метою захисту інтересів територіальної громади міста Трускавця в сфері законності використання об’єктів комунальної власності, Дрогобицька місцева звернулася до господарського суду Львівської області із позовною заявою в інтересах управління комунальної власності Трускавецької міської ради до приватного підприємства про повернення нежитлового приміщення, що розташоване в місті Трускавці та стягнення заборгованості зі сплати орендної плати за користування останнім.

Підставою для застосування прокурором заходів представницького характеру стало закінчення терміну дії зазначеного договору оренди.

13 червня 2017 року господарський суд Львівської області підтримав позицію прокуратури області та вирішив повернуто до комунальної власності міста з протиправного користування вищевказане нежитлове приміщення площею 660,5 кв м та вартістю 1,2 млн. грн.

Водночас, в частині стягнення заборгованості по орендній платі суд припинив провадження у справі в зв’язку з її добровільною сплатою відповідачем в ході розгляду справи судом.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Продається квартира у Дрогобичі
    13.06.2017 | 17:58

    Терміново продається 4-кімнатна квартира в Дрогобичі по вул. В. Великого, 23 (р-н Коновальця), 75 кв.м., 6-й поверх, євроремонт, перепланування, центральне опалення. Ціна за домовленістю. Тел. 067-770-51-31. Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Оголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)

  • Котедж “Лісова пісня”
    12.06.2017 | 09:55

    Котедж «Лісова пісня» знаходиться на околиці Східниці, біля джерел № 25-26, лікувально-оздоровчого комплексу «Зелений Бір», в напрямку виїзду на «Тустань». Територія садиби становить 25 сот. землі, площа будинку 270 м.кв. Пропонуємо нашим гостям 5 номерів різних категорій з окремими санвузлами, для зручностей та комфортності облаштована дитяча кімната, камінна зала, відпочинкова тераса та сауна. У дворі [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви