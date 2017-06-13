Завдяки прокуратурі до комунальної власності міста Трускавця з протиправного користування повернуто нежитлове приміщення площею 660,5 кв м та вартістю 1,2 млн грн

З метою захисту інтересів територіальної громади міста Трускавця в сфері законності використання об’єктів комунальної власності, Дрогобицька місцева прокуратура звернулася до господарського суду Львівської області із позовною заявою в інтересах управління комунальної власності Трускавецької міської ради до приватного підприємства про повернення нежитлового приміщення, що розташоване в місті Трускавці та стягнення заборгованості зі сплати орендної плати за користування останнім.

Підставою для застосування прокурором заходів представницького характеру стало закінчення терміну дії зазначеного договору оренди.

13 червня 2017 року господарський суд Львівської області підтримав позицію прокуратури області та вирішив повернуто до комунальної власності міста з протиправного користування вищевказане нежитлове приміщення площею 660,5 кв м та вартістю 1,2 млн. грн.

Водночас, в частині стягнення заборгованості по орендній платі суд припинив провадження у справі в зв’язку з її добровільною сплатою відповідачем в ході розгляду справи судом.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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