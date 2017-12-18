Завдяки прокуратурі у Дрогобичі скасовані рішення та договори на здійснення перевезень, що були укладені під час конфлікту інтересів

By  | 19.12.2017 | Filed under: Новини

Встановлено, що депутат Дрогобицької міської ради, який перебував на посаді заступника голови конкурсного комітету з визначення переможців на автобусних маршрутах загального користування місцевої райдержадміністрації, та водночас був власником автобусів, які використовувались, підприємством «Транс-Екіпаж», що здійснює транспортні перевезення, не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та приймав безпосередню участь у засіданні конкурсного комітету щодо визначення підпорядкованого йому підприємства переможцем конкурсу на окремих маршрутах.

Це рішення було затверджено розпорядженням голови Дрогобицької райдержадміністрації, а із перевізником укладено договори.

У зв’язку із цим, прокурор Дрогобицької місцевої прокуратури звернувся до суду із позовом про визнання зазначених рішень, розпоряджень та договорів недійсними, який господарський суд Львівської області задоволив у повному обсягу. Крім цього, за вчинене депутатом корупційне правопорушення, його притягнуто до адміністративної відповідальності.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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