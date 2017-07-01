Завдяки принциповій позиції органів прокуратури Львівської області не допущено незаконної забудови парку у місті Дрогобичі

Органами прокуратури Львівщини постійно приділяється увага питанню законності надання та використання земель комунальної власності та вжиття, за наявності підстав, заходів представницького характеру в інтересах територіальних громад.

Так, Дрогобицькою місцевою прокуратурою встановлено, що на підставі рішення Дрогобицької міської ради між її виконавчим комітетом та суб’єктом підприємницької діяльності укладено договір про встановлення особистого строкового сервітуту у місті Дрогобичі площею 24 кв м для розміщення тимчасової споруди та здійснення підприємницької діяльності терміном на 5 років.

Однак, як встановлено прокуратурою, в порушення вимог земельного та природоохоронного законодавства, підприємцем самовільно захоплено частину парку, проведено земельні роботи та встановлено фундаментні блоки зі збільшеною площею на 300 кв м.

Відтак, прокуратура звернулась до господарського суду Львівської області з позовною заявою про визнання недійсним вказаного договору та зобов’язання суб’єкта підприємницької діяльності звільнити захоплену земельну ділянку.

За таких обставин, визнавши доводи прокурора обґрунтованими, суд задоволив позовні вимоги прокуратури в повному обсязі.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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