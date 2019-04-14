Завершилися вікенд-турніри з волейболу

4 травня у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» завершилася серія вікенд-турнірів з волейболу серед дівчат 2005-2006 р.н. «Ліга Львівської області». Про це повідомляє адміністрація установи. За результатом п’яти турів, які тривали з вересня 2018 року, перемогу в обласних змаганнях вибороли дівчата Стрийської ДЮСШ клубу «Карпатська Рись», друге місце у команди ДЮСШ Нового Роздолу, третє місце у вихованок відділення волейболу Трускавецького ДЮСК «Спортовець» (тренер Олена Крамар).
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