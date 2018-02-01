Завершився І етап Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра»

1 лютого Міжнародний фонд Івана Франка завершив прийом учнівських робіт на конкурс «Стежками Каменяра», який було організовано спільно з Міністерством освіти і науки України та ГО “Львівське товариство у м. Києві”. Про це інформує прес-служба фонду.

Конкурс проводився вперше і мав на меті посилити творчу мотивацію у вивченні учнями закладів загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення літературно-мистецьких творів у різних жанрах, у яких працював Іван Франко, та дослідити його літературну спадщину, наукову, культурологічну та громадську діяльність.

У творчих змаганнях взяли участь понад 2000 талановитих школярів з усієї України. Учні представляли свої проекти у чотирьох номінаціях – «Проза», «Поезія», «Драматургія», «Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка» – у двох вікових категорія: 6-11 років та 12-16 років відповідно. Найбільше конкурсних робіт надійшло в номінації «Найкраща ілюстрація до творів Івана Франка» – 43%; у номінації “Поезія” – 30%; “Проза” – 26%; “Драматургія”- 1%.

Варто зазначити, що учні старшої школи були більш ініціативними, від них надійшло майже 60% робіт. Найактивнішими за кількістю робіт були учні зі сходу України – 35%, лише з Донецької області надійшло майже 400 робіт, включно з роботами учнів прифронтових сіл і міст (Мар`їнка, Піски, Авдіївка). Найменш активними були школярі із Західної України, які надіслали понад 300 робіт, це – 17% від загальної кількості.

Наразі завершується опрацювання конкурсних робіт і після цього їх розглядатиме журі. Оголошення переможців у кожній із номінацій та в обох вікових категоріях – 30 квітня 2018 року.

Нагадуємо, що відзначення переможців дипломами та призами відбудеться 27 травня у м. Києві біля пам’ятника Іванові Франкові, напередодні річниці смерті Великого Каменяра.

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