Хай мир у серці Вашому панує,

Хай ангел Божий щастя Вам дарує,

Ісус Христос здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Святий Григорій Богослов, великий християнський мислитель писав: «Пасха – це празник празників і торжество торжеств, яке так перевищує всі інші торжества, … як сонце перевищує зорі». І безперечно, в цей час хочеться віддати велику шану та подяку Богу за Його жертовність і любов до нас. Пам’ять про мученицьку смерть Христа і радість з приводу Його воскресіння і є головним змістом новозавітної Пасхи.

Традиційно в час Великодніх свят 13 квітня у Трускавецькій центральній бібліотеці відбулися великодні гостини «Завітала Пасха красна». Всі присутні забули про земні турботи та відчули внутрішнє духовне піднесення, розділивши разом цю великодню радість. Програма свята була наповнена духовним змістом: звучали хвалебно-вітальні пісні, гаївки, була здійснена Інтернет-мандрівка, присвячена головному символу свята Пасхи – українській писанці. Присутні на заході переглянули фрагмент фільму «Ісус», який залишив нові почуття і роздуми, бо що може бути величнішим за свято свят – Воскресіння Христове?

Привертала увагу користувачів і яскраво оформлена виставка-інсталяція. Поетичну інтерпретацію на основі духовності і нашого буття подарував нам на святі історик, поет і художник, щирий і тонкий лірик В’ячеслав Умнов. В подарунок усі бажаючі отримали буклети з нагоди свята, які підготувала провідний бібліограф Ярослава Волчанська. Бібліотекарі пригостили учасників заходу смаколиками.

Вітаємо всіх із радісною звісткою для кожного християнина, яку подарував нам наш Господь Бог. Хай святий Великдень несе Вам радість, мир, злагоду у сім’ях та спокій в душах! Христос Воскрес!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читального залу Трускавецької ЦБ

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