Завтра стартує чемпіонат України з ралі «XVI Ралі Галіція»

4-6 травня на території Львівщини (Дрогобицький, Старосамбірський, Сколівський, Турківський райони, м. Трускавець та м. Борислав) стартує І етап чемпіонату України з ралі «XVI Ралі Галіція». Про це інформує прес-служба Львівської ОДА,

Традиційно чемпіонат України з ралі «Ралі Галіція» приваблює найсильніших пілотів – чемпіонів України з ралі та іноземних спортсменів. У цьогорічних перегонах очікується участь орієнтовно 50 екіпажів – з Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Київської, Дніпропетровської, Полтавської областей, а також за попередніми заявками іноземні спортсмени з Німеччини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Австрії та Словаччини.

Урочисте відкриття змагань заплановане на 4 травня о 21 годині в місті Трускавець (площа Незалежності).

Головний суддя змагань, директор змагань – суддя національної категорії Сергій Єженков (м. Львів). Загальна довжина маршруту «XVI Ралі Галіція» становить 326 км, з них 144,8 км – спецділянки. Кількість спецділянок – 10. Змагання проводить Автомобільна федерація України та Галицький автомобільний клуб під егідою Міністерства молоді та спорту України, за активного сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Дрогобицької, Сколівської, Старосамбірської, Турківської райдержадміністрацій, Трускавецької та Бориславської міських рад.

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