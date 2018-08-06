Завтра у Східниці поговорять про Омеляна Стоцького

У суботу, 11 серпня, в рамках проведення фестивалю «Східницьке літо» у Східниці пройде екскурсія-розповідь про першовідкривача Східницького родовища мінеральних вод Омеляна Стоцького, завдяки якому унікальні мінеральні води селища-курорту отримали визнання в науковому та медичному світі. Захід пройде в музеї Омеляна Стоцького на території санаторію «Східницькі Карпати» (смт. Східниця, вул. Зарічна, 9), інформують в Східницькій селищній раді. Екскурсію буде вести дочка першовідкривача, заслужений журналіст України Ганна Стоцька. Початок о 16.00. Вхід безкоштовний.

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