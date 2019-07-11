Завтра у Східниці пройде храмове свято (афіша)

Сколько стоит метр дороги из асфальта в Петербурге? Многие задают такой вопрос. Забывая, что цена складывается из комплекса работ, состояния старого полотна, местности, назначения дороги и многого другого. Качественная асфальтированная дорога – неотъемлемая часть благоустроенности территорий, будут это дворы жилых домов, территории магазинов и предприятий, тротуары или шоссе. Наша компания предлагает услуги асфальтировки с минимальными [...]
10 липня 2019 року (середа) Асоціація сільських, селищних рад Дрогобицького району організовує зустріч з кандидатами у народні депутати України по виборчому округу №121. Початок о 10.00 у сесійній залі Дрогобицької районної ради. Орієнтовний перелік тем для озвучення позицій кандидатів у народні депутати: - перспективи реформи децентралізації на селі; - ремонт і утримання сільських доріг; - [...]
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