Завтра у Трускавці відбудеться зустріч з відомим польським вітражистом та реставратором

By  | 24.04.2017 | Filed under: Новини

У Трускавці на відпочинку перебуває відомий польський вітражист та реставратор Анджей Скальський, який впродовж 40 років (1947-2017) керує майстернею вітражів у Юзефові під Варшавою. Зустріч з митцем відбудеться завтра, 25 квітня, в трускавецькому готелі-ресторані «Оскар» (пров. Тихий, 7). Гадаємо, що розмова буде цікавою митцям, представникам влади, релігійних кіл, дизайнерам та іншим творчим людям. Початок зустрічі – о 16.00.

Детальніше про творчий доробок Анджея Скальського – на http://witraze-skalski.pl/

Трускавецький вісник

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