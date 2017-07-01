Заява Координаційної ради Блоку національно-демократичних сил Дрогобиччини щодо підвищення тарифів на пасажирські перевезення в м. Дрогобичі

29 червня 2017 року відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, на якому було вирішено збільшити тарифи на пасажирські перевезення у місті Дрогобичі на одну гривню тобто на 33,3% і встановити ціну проїзду по місту на рівні 4 гривні. 15 червня ц.р. дане питання вже розглядалося і було відхилене як економічно необґрунтоване.

Минулого року відбулася суттєва реорганізація пасажироперевезень у місті Дрогобичі. Усі міські маршрути (крім №10) були передані в Комунальне підприємство “Комбінат міського господарства” (директор А. Янів) з метою, як вважали багато дрогобичан і так стверджувала міська влада, знижувати або, принаймні, утримувати діючі тарифи, впливати на якість, комфорт і культуру перевезень. Чого, нажаль, не сталося.

14 червня 2017 р. в робочий час в сесійній залі були проведені громадські слухання з даного питання (за день до засідання виконкому). Зареєструвалися 100 осіб присутніх, в т.ч. міські депутати Б. Пристай і М. Лужецький, учасником слухань був перший заступник міського голови І. Герман. Доповідач Т. Кучманич, начальник дільниці автоперевезень КП “КМГ” договорився до того, що вже “1 млн. пільговиків перевезено” (?!!). Він також бездоказово і обманливо стверджував, що ціна пального за 2 останні роки зросла на 43% (з 16,85 до 22,95 грн). Хоча рішеннями Дрогобицького міськвиконкому №67 від 22.04.2015р. і №130 від 25.06.2015р. була зафіксована базова ціна 1л дизельного пального 21,00 грн., яка стала основою для затвердження виконкомом діючого тарифу на рівні 3,00 грн. Т. Кучманич також бездоказово і надумано стверджував, що КП “КМГ” за 4 місяці у 2017 році зазнало збитків на суму 163,3 тис. грн. Мабуть він не знав/забув, що його керівник – директор КП “Комбінат міського господарства” Андрій Янів 16 лютого 2017 року на засіданні міськвиконкому бадьоро звітував про діяльність цього підприємства і гордився тим, що “у 2016 році створено дільницю пасажирських перевезень, яка стала прибутковою – майже 200 тис. грн. на місяць”(!) /газ. “Галицька зоря” №11 від 22.02.17 і офіційний веб-сайт Дрогобицької міської ради/.

Особливу особисту заінтересованість під час громадських слухань в плані підвищення ціни на проїзд проявив чиновник міської ради – головний спеціаліст з питань підприємництва, транспорту і зв’язку відділу економіки І. Юзьв’як, що може свідчити про корупційний характер самої ідеї підвищення тарифів на проїзд для населення. Усі виступаючі під час обговорень, за винятком двох осіб (власників автобусів), говорили про недоцільність і недопустимість підвищення ціни за проїзд у м. Дрогобичі. Серед сотні осіб присутніх у залі була значна частина працівників адміністрації КП “КМГ” і приїжджі з Борислава і Трускавця. Це вже вдруге за останні півроку на важливих громадських заходах в Дрогобичі за сприяння міської влади з’являються “тітушки” (вперше – на звіті міського голови 2.02.2017). Не зайвим буде нагадати, що попередній міський голова О. Радзієвський, який передчасно пішов з цієї посади, теж користувався послугами “тітушок”.

Коли поставили на голосування пропозицію про збільшення ціни на проїзд у м. Дрогобичі до чотирьох гривень, то під відеозапис зі 100 зареєстрованих проголосувало «ЗА» лише 43 особи! Наступного дня, 15 червня, з порушенням регламенту (процедури розгляду), незважаючи на те, що громадські слухання не дали позитивного результату щодо підвищення тарифів на проїзд дане питання міський голова Т. Кучма терміново виносить на засідання виконкому.

На громадських слуханнях і засіданні виконкому 15 червня представниками громадськості була оприлюднена інформація про відшкодування перевізникам шляхом надання субвенцій з обласного бюджету. Так, зокрема, у жовтні 2016 було надано відшкодування за пільгові пасажирські перевезення для КП “КМГ” у сумі майже 0,5 млн. грн. А розпорядженням голови Львівської ОДА О.Синютки за № 498/0/5-17 від 6.06.2017 було надано субвенцію ще 501 тис. грн. Тож куди і кому пішли ці величезні кошти? На чиї банківські рахунки і скриньки були розміщені ці державні гроші?? В чиїх кишенях осів 1 млн. гривень??? Очевидно, що водії маршруток ними НЕ скористалися! Але є також інші причини для недопустимості підвищення вартості проїзду, тобто збереження діючих тарифів на рівні трьох гривень:

- вартість пального практично не зростає;

- маршрутні автобуси заправляються не по 22 грн. 95 коп., а по нижчій ціні;

- курс гривні по відношенню до долара стабілізувався;

- впроваджується в дію рішення обласної влади про 50-ти відсоткову оплату проїзду для пенсіонерів, а тому це вже призведе до значного збільшення доходів перевізників.

Але бажання одержувати надприбутки (в т.ч. тіньові й не обліковані і тому не декларовані) керівниками Дрогобича перемагають і затуманюють розум та здоровий глузд. Тому на позачергове засідання виконкому 29 червня міський голова Т. Кучма вносить пропозицію “з голосу” ще раз повернутися до питання підвищення тарифів. І виконавчий комітет, порушуючи регламент, процедурні вимоги, моральні та етичні засади на догоду меру за 15 (П’ЯТНАДЦЯТЬ) СЕКУНД (!!) без обговорення вирішує збільшити плату за проїзд до 4-х гривень! Ось так, методом “бліц-крігу”, приймаються здирницькі, незаконні, а тому злочинні рішення!

ДРОГОБИЧ МУСИТЬ ЗНАТИ ПОІМЕННО СВОЇХ “ГЕРОЇВ”! «ЗА» ПІДНЯТТЯ ТАРИФІВ ГОЛОСУВАЛИ:

1. Тарас КУЧМА – Дрогобицький міський голова;

2. Ігор ГЕРМАН – перший заступник міського голови;

3. Василь КАЧМАР – заступник міського голови;

4. Володимир КОЦЮБА – заступник міського голови, керуючий справами;

5. Петро СТАРОСОЛЬСЬКИЙ – Стебницький міський голова;

6. Руслан МАЦИГІН – представник партії Громадський рух “Народний контроль”;

7. Роман ВОЙТКІВ – керівник “Авто-Разом”, представник партії Народний Рух України;

8. Володимир БАРАНЯК – банкір, так званий “представник громадськості” у виконавчому комітеті.

Очевидно, що вони маршрутками не їздять!

Координаційна рада Блоку національно-демократичних сил Дрогобиччини, виходячи з вищенаведеного ВИМАГАЄ від депутатів Дрогобицької міської ради СКАСУВАТИ РІШЕННЯ виконавчого комітету міської ради № 141 від 29.06.2017 року щодо підвищення тарифів на проїзд в міському автотранспорті.

Прийнято на засіданні Координаційної ради 4.07.2017 року.

Голова Координаційної ради БНДСД, депутат Дрогобицької міської ради Роман Курчик

Р.S. Газета “Галицька зоря” від 5 липня 2017 опублікувала рішення міськвиконкому про підняття ціни на проїзд по місту Дрогобичу, яке вступило в дію від 6.07.2017.

Дії міської виконавчої влади є непрофесійні, підступні, незаконні, антисоціальні – тому й злочинні, які призведуть до суспільного збурення дрогобичан і дестабілізації соціально-економічної ситуації на Дрогобиччині. Невже цього не розуміє депутатський корпус міської ради?

P.P.S. 6 липня депутатський корпус зібрався на чергове пленарне засідання сесії. Було внесено до порядку денного питання про скасування рішення виконкому щодо підвищення ціни на проїзд у Дрогобичі. Результати голосування: за – 13, проти – 2, утрималось – 0, не голосувало – 12. Це означає, що будемо їздити тепер по 4 гривні. Вважаємо за необхідне оприлюднити прізвища тих народних обранців, які, будучи на сесії, фактично підтвердили підняття ціни на проїзд для дрогобичан: Андрухів А.В., Бичковяк О.В., Городинський М.М., Городиський Т.І., Грицай Р.М., Кучма Т.Я., Кушлик Ю.О., Лужецький М.Б., Майданюк О.Є., Муль Р.М., Оленич С.Р., Семенишин З.М., Шагала Р.М., Янів А.Є. (При чому Кучма і Лужецький голосували “червоною” кнопкою “проти”). Дрогобичани мусять знати своїх “благодійників”.

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