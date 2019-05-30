Заява Трускавецької міської організації ПП «ВО «Батьківщина»

Міському голові Трускавця

п. Кульчинському А.Б.

Шановний Андрію Богдановичу!

Трускавецька міська організація політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» висловлює глибоке занепокоєння прийняттям 25.04.2019 р. рішення Трускавецької міської ради № 1290 «Про участь у Товаристві з обмеженою діяльністю «Трускавецькі лікувальні води» (далі – ТОВ «ТЛВ»).

Вважаємо, що таке рішення про співпрацю з недобросовісним партнером ПрАТ «Трускавецькурорт», котрий є одноосібним засновником ТОВ «ТЛВ», матиме вкрай негативні наслідки як для міста в цілому, так і для стану гідромінеральної бази Трускавця зокрема. Тому наша політична сила наполягає на скасуванні цього рішення.

Дане рішення є юридично нікчемним, адже прийнято всупереч чинному законодавству України, і, що найголовніше – з порушенням прав та інтересів територіальної громади Трускавця.

Рада як орган місцевого самоврядування вправі вирішувати питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, однак не наділена ні правом, ні повноваженням на вирішення питання участі ради у товариствах. Більше того, законом встановлено обмеження на формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства.

Так, ч. 1 ст. 86 ГК України установлено, що забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності врегульована статтею 8 ГК України: держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання; рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування з фінансових питань, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших відносин управління, крім організаційно-господарських, в яких орган державної влади або орган місцевого самоврядування є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, приймаються від імені цього органу і в межах його владних повноважень; господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи. Безпосередня участь держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Органи місцевого самоврядування беруть участь лише у комунальному секторі економіки; при цьому, не можуть здійснювати будь-яку як комерційну, так і некомерційну господарську діяльність (ст. 8,52 ГКУ); особливості управління господарською діяльністю обумовлені ст. 24 цього Кодексу.

Згідно прийнятого рішення необхідно буде вкладати кошти міського бюджету у розвиток гідромінеральної бази і ділитися з ПрАТом, який своєчасно не вкладав кошти в збереження гідромінеральної бази.

Міська влада повністю проігнорувала пропозицію, котру подавали громадські організації та окремі активісти, а саме щодо входження в ТОВ «ТЛВ» не міської ради, а комунального підприємства «Трускавецька міська ГГРЕС». Це КП у своєму штаті повинно б мати фахівців, котрі б реально контролювали діяльність ТОВ «ТЛВ», а саме спеціаліста-гідрогеолога, лікаря-лаборанта, бухгалтера. Прийняте ж рішення № 1290 від 25.04.2019 р. є вигідне тільки ПрАТ «Трускавецькурорт» і особам, які ще можуть увійти в ТОВ «ТЛВ», адже жодного реального контролю за діяльністю з видобутку та реалізації мінеральних вод, а також за станом гідромінеральної бази курорту місто не зможе здійснювати, оскільки міський голова не є компетентний у вищенаведених питаннях (бактеріологія, гідрогеологія, фінанси).

Оптимальним, на нашу думку, варіантом, було б сприяти діяльності повністю підконтрольного міській раді КП «Трускавецька міська ГГРЕС». Це комунальне підприємство могло б з часом замінити ПрАТ і ТОВ «ТЛВ» у видобутку «Нафтусі». Але такий варіант владою міста Трускавця з невідомих причин не розглядався і не розглядається.

Проігноровано Вами та депутатами міськради і пропозицію про створення наглядової ради ТОВ «ТЛВ» з числа депутатів, громадськості, керівників санаторно-курортних закладів.

Є ряд запитань до термінів та способів передачі на баланс ТОВ «ТЛВ» важливих об’єктів гідромінеральної бази, котрі знаходяться у власності ПрАТ «Трускавецькурорт», а саме бювету №1, бювету №2, насосної станції та інших.

Немає жодних гарантій щодо постійності частки 50% міської ради у вищезазначеному підприємстві, бо входження до ТОВ «ТЛВ» нових членів зменшить дольову частку міської ради.

Тому вважаємо, що це рішення є аферою та помилкою, котрі можуть коштувати нашому місту-курорту великих фінансових затрат та загрожують Трускавцю деградацією та занепадом.

В зв’язку з цим Трускавецька міська організація політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» звертається до Вас з вимогою винести на чергову сесію Трускавецької міської ради питання про відміну цього рішення, а також про залучення незалежного юридичного та фінансового супроводу-консалтингу, як це пропонували депутати Андрій Остапчук, Юрій Яворський та Василь Тимчишак.

Також закликаємо Вас в якнайшвидші терміни:

1. Розробити і затвердити програму розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець.

2. Організувати роботу комісії чи робочої групи по вивченню ціни на відпуск мінвод ПрАТ «Трускавецькурорт».

3. Винести на сесію міської ради питання про перевірку виконання приписів природоохоронних органів по охороні джерел, свердловин і родовищ мінвод курорту Трускавець, виданих ПрАТ «Трускавецькурорт» природоохоронними органами і санепідемстанцією.

4. Розблокувати роботу комунального підприємства «Трускавецька міська ГГРЕС» та сприяти його функціонуванню шляхом належного фінансування діяльності.

5. Розпочати роботу над отриманням ліцензій та спецдозволів для отримання КП «Трускавецька міська ГГРЕС» повного контролю над видобутком та реалізацією мінеральних вод Трускавецького родовища.

З повагою, Лев Грицак, в.о. голови Трускавецької міської організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина»

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