Зберігайте спокій та виваженість

Сьогодні, 26 листопада, голова Дрогобицької районної державної адміністрації Андрій Шевкенич провів розширену оперативну нараду. Розпочинаючи її, голова ДРДА повідомив, що одразу по її завершенні він проведе зустріч із силовиками Дрогобиччини, очільниками міст щодо скоординованих дій в разі запровадження в державі воєнного стану. Очільник району звернувся до присутніх з проханням зберігати спокій, виваженість, чітко виконувати свої обов’язки, не забуваючи, що в Україні п’ять років триває війна з ворогом за нашу державність і територіальну цілісність.

Понеділкова нарада відбулася у розширеному режимі, окрім керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, були запрошені очільники служб регіону. Йшлося про стан готовності до роботи в умовах погіршення погоди, про формування перспективного плану розвитку району, про стан виплати пенсій, про роботу із зверненнями громадян тощо, інформує прес-служба Дрогобицької РДА.

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