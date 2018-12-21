Здавши у ломбард свій телефон, дрогобичанин звернувся у поліцію із заявою про його крадіжку

By  | 17.01.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції у вересні минулого року звернувся 27-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що під час проїзду в маршрутному таксі невідома особа з кишені його куртки викрала мобільний телефон «Самсунг Гелексі».

Поліцейські відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування, під час якого виявили телефон у одному з ломбардів міста.

Також правоохоронці з’ясували, що туди його здав сам «потерпілий», а після цього він пішов у поліцію та написав заяву про крадіжку.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ч.1 ст.384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено, матеріали скеровані на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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