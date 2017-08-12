Зекономлені кошти підуть на потреби дітей

By  | 15.08.2017 | Filed under: Новини

Як повідомив 15 серпня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик, цього тижня розпочинається реконструкція стадіону НВК «СЗШ №2-гімназія». Це буде спортивний майданчик з твердим ебонітовим покриттям (такий, як біля СЗШ №3).

Орест Лобик повідомив також, що після закупівель через систему ProZorro холодильного та морозильного обладнання для освітніх установ Трускавця залишаться зекономлені кошти, які використають на закупівлю комп’ютерної техніки та меблів. Вже підраховано, що на комп’ютерах та меблях буде зекономлено близько 100 тисяч гривень (70 тисяч на комп`ютерній техніці і 29 тисяч на меблях). Зокрема, буде закуплено ноутбук та монітор для СЗШ №3, де батьки за власні кошти закупили проектор.

Головний освітянин Трускавця також розповів, що триває підготовка т. зв. «біологічного класу», до навчання в якому планують залучити і талановитих дітей з-поза меж Трускавця. Нагадаємо, що в НВК «СЗШ №2-гімназії» м. Трускавця цього року відкривається клас з поглибленим вивченням біології та хімії (детальніше тут).

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