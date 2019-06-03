Зекономили на вишеньці, або Порохоботи Трускавця, єднайтеся!

Видатки з бюджету Трускавця на День міста скоротили на … 115 тисяч гривень. Отже, відзначення 192-ї річниці курорту обійдеться міській казні не в 300 тисяч гривень, як цього вимагали підписанти зареєстрованої в травні петиції, а в 800 тисяч. Цікаво, що скоротили видатки не за рахунок відміни театрального фестивалю чи фестивалю-конкурсу оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток, а майже повністю за рахунок виступу популярного українського естрадного співака Віктора Павліка.

Співак Віктор Павлік обійшовся б Трускавцю в суму 100 тисяч гривень, а гурт «ТІК» обійдеться в 300 тисяч гривень. Проте скасування виступу команди Віктора Бронюка не сталося – міська влада Трускавця на останніх виборах чітко продемонструвала свою відданість команді Порошенка. Гурт «ТІК» активно заангажувався в передвиборчу агітацію Петра Порошенка, тож про урізання коштів для цього проекту не йшлося.

Для «вибиття» Віктора Павліка зі святкування Дня міста була ще одна неформальна причина – він християнин, і під час публічних виступів може привітатися зі сцени «Слава Ісусу Христу!», а то й якусь хоча б одну християнську пісню заспівати. Очевидно, в умовах так званої «толерантності» це є неприпустимим для влади Трускавця, тож виступ «Шикидиму» та «Приреченого на любов» скасували. Словом, зекономили на вишеньці шоколадного торта.

Нагадаємо, що петиція, автором якої був трускавчанин Андрій Пфайфер, за чотири дні (13-17 травня) зібрала необхідних 100 голосів. Вимогами петиції було скоротити видатки з бюджету міста на святкування Дня Трускавця з 915 до 300 тисяч гривень, та відмовитися від організації театрального фестивалю та конкурсу оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток. Підписанти пропонували владі залучити до фінансування Дня міста позабюджетні установи (підприємці та підприємства). А громадська організація «Рада Старійшин» Трускавця в одному зі своїх звернень до міського голови Андрія Кульчинського та депутатів міськради пропонувала зекономлені кошти скерувати на реконструкцію курортного парку, який, на жаль, перебуває в жалюгідному занедбаному стані.

Зі 111 трускавчан, котрі підписали петицію, був і автор цих рядків. Петицію підписали такі знані у Трускавці люди як громадські активісти Андрій Пристай, Володимир Шиманський, Олександр Богуцький, Сергій Кнюх, Віра Стецик, Наталія Болоховська, Микола Фарима, Ольга Канцедал, Діна Уайлд, Вікторія Бебкович, Руслан Піскун, Дмитро Тарарін, Олександра Олійник, Василь Богун, Олег Стецик, фінансові консультанти Василь Мороз, Руслан Томенчук, журналісти Ольга Куц, Вадим Малишев, АТОвці Ярослав Карп`юк, Микола Пилипів, Іван Сенюта, депутати ТМР Андрій Кісак, Роман Бучкович, депутат Львівської обласної ради попереднього скликання, голова міського осередку «Народного фронту» Петро Іванишин, волонтерка та голова трускавецької «Просвіти» Галина Шиманська-Карп`юк.

Після набрання необхідної кількості голосів для розгляду петиції міський голова своїм розпорядженням створив робочу групу. На ній доповідала начальник відділу культури ТМР Тетяна Татомир. До групи ввійшли люди, яких визначив мер міста. Отже, з певністю можна сказати, що скоротити видатки на День міста за рахунок одного лише Віктора Павліка – це його ідея.

Як нам стало відомо, домовленість з Віктором Павліком про його виступ була узгоджена задовго до початку процедури тендеру. Співак з командою нову програму спеціально для Трускавця робив два місяці.

Отже, першим сигналом того, що порохоботи Трускавця єднаються, є залишення пропорошенківської групи «ТІК» у списку тих, кого фінансуватимуть з бюджету Трускавця на День міста. 300 тисяч – немала сума, та й відкатів з неї можна взяти більше, ніж зі 100 тисяч, як не крути.

Другим сигналом того, що влада Трускавця на чолі з діючим мером робить все для підтримки порошенківців та ставить підніжки іншим політичним силам, є заява Андрія Кульчинського, що він «Батьківщину у Трускавці помножить на нуль». Про цей факт стало відомо з інтерв`ю нового очільника трускавецької «Батьківщини» Лева Грицака.

Прикладом переслідування цієї політичної сили в Трускавці є доля Руслана Крамара та очолюваного ним донедавна комунального підприємства «Трускавецьтепло». Хоча «Батьківщина» повністю підтримала теперішнього мера на місцевих виборах 2015 року, та через неповні два роки очільник трускавецької «Батьківщини» Руслан Крамар відчув на собі всю «вдячність» за цю підтримку. Футбольний клуб «Зоря-Трускавець», який підтримувала партія «Батьківщина», був повністю позбавлений фінансування з міського бюджету, комунальне підприємство «Трускавецьтепло» «відрізали» від фінансування, позбавивши можливості освоювати кошти бюджету в таких сферах як обслуговування котелень, перевезення, дорожні та ремонтні роботи тощо. Натомість ці роботи почали виконувати фірми, наближені до двох інших політичних сил, які на даний момент ще керують Трускавцем.

Але на цьому переслідування «Батьківщини» та намагання «помножити її на нуль» не закінчились. Як інформує наше власне джерело, чиниться тиск на депутатів міської ради з цієї фракції з метою змусити їх вийти і з фракції, і з партії. Про це може бути оголошено вже на найближчій сесії, котра пройде в четвер, 6 червня.

Третім фактором, який свідчить про зближення чинного мера з партією Порошенка, є план надання депутатові від БПП «Солідарність» Михайлові Кіселичнику титулу «Почесний громадянин Трускавця». З однієї сторони, нічого поганого в цьому ніби й немає, адже довголітній очільник Палацу культури імені Шевченка і кількаразовий депутат міськради дійсно дбає і про очолюване ним підприємство, і про імідж міста-курорту, і, без сумніву, може претендувати на це звання. Проте в міжвиборчий період наприкінці каденції давати такі титули, та ще й представнику політичної сили, котра дискредитована в очах українців, є дещо дивним. З таким успіхом депутати могли б надати цей титул половині депутатського корпусу, не забувши «відмітити» «почесністю» і міського голову.

Наведені вище факти (лобіювання фінансування пропорошенківського гурту, намагання «помножити «Батьківщину» на нуль», переслідування Руслана Крамара, нагородження титулами представників БПП «Солідарність») свідчать, що міський голова і його оточення взяли курс на творення привабливості в очах порошенківського виборця. От тільки прийдеться їм на цьому поприщі добряче попотіти, адже «відбити» прихильність цього виборця доведеться у неслабкої команди екс-мера Трускавця Р. Козира.

Схоже на те, що чинний мер не до кінця прорахував ні свої сили, ні політичні розклади у Трускавці. А ще він забув євангельські слова «Хто візьме меча до рук, від меча й загине».

Володимир Ключак

Також читайте