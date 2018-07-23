Зекономив енергоносії – отримай живі гроші

Минулого тижня за субсидіями звернулося 64 особи. Про це 23 липня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомила начальник управління праці та соціального захисту ТМР Віра Ільницька. Серед них також близько десятка ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

А от заяви на відшкодування невикористаних субсидій в зв’язку з економією енергоресурсів минулого тижня подало близько пів тисячі трускавчан. Хоча суми відшкодування невеликі (для прикладу, за електричне опалення 135 грн.), та все ж це живі гроші, і вперше уряд здійснює такі відшкодування любителям економити. Всього ж у Трускавці право на відшкодування має 2700 сімей, їм надіслано листи, повідомила Віра Ільницька.

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