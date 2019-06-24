«Зелена картка» захищає інтереси українських автовласників

Віднедавна в Україні міжнародна система автомобільного страхування «Зелена картка» запрацювала максимально ефективно, забезпечуючи як захист українських автовласників, так і дотримання вимог законодавства щодо умов перетину державного кордону на автомобілі.

Тепер український водій, що прямує на автівці за кордон, зобов’язаний мати чинний міжнародний страховий сертифікат «Зелена картка». Його наявність прикордонники перевіряють у кожного водія на всіх пунктах перетину державного кордону.

Про особливості страхування «Зелена картка» та про те, як діяти автовласнику, якщо він потрапив у ДТП в іншій країні, розмовляємо з начальником департаменту Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Романом Коваленком.

- Міжнародна система автомобільного страхування «Зелена картка» почала діяти ще у 1953 році, – розпочав розмову Роман Коваленко. – Метою її створення був захист постраждалих у ДТП з вини водіїв автомобілів з інших країн. Сьогодні до цієї Системи входять 48 країн, в тому числі, – всі європейські.

Україна долучилася до Системи «Зелена картка» у 1997 року. Наприкінці минулого року на окремих пунктах перетину державного кордону в тестовому режимі почала випробовуватися обов’язкова автоматизована перевірка наявності полісу міжнародного страхування. А з 8 лютого система запрацювала повноцінно: зараз Державна прикордонна служба України на всіх пунктах пропуску в обов’язковому порядку перевіряє наявність та чинність «Зеленої картки» у кожного автовласника, який вирушає за кордон.

Це можна розцінювати як те, що система запрацювала саме так, як повинна працювати. Такі зміни відбулися завдяки створенню технічної можливості для прикордонників перевіряти автоматично, в режимі онлайн, дійсність та чинність полісів міжнародного автострахування. МТСБУ тісно співпрацює з Держприкордонслужбою впродовж останніх чотирьох років, в результаті прикордонники мають доступ до бази даних Бюро, де фіксується інформація про укладені договори «Зеленої картки», та отримують необхідні знання та навички для перевірки страхових сертифікатів.

- Що зумовило впровадження цього нововведення?

- Коли Україна вступала до Системи «Зелена картка», Урядом були підписані певні гарантії, що кожен транспортний засіб із українською реєстрацією мусить бути забезпечений страховим сертифікатом міжнародного страхування для виїзду в інші країни. Свої зобов’язання ми повинні були виконати. Теж саме вимагає український закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», але раніше мали місце лише вибіркові перевірки, тому що не було механізму перевірки наявності та чинності страхового сертифікату саме у кожного водія, що прямує за кордон, як це відбувається зараз. Не було необхідних інструкцій для прикордонників, можливості перевіряти чинність страхового сертифікату шляхом запиту до бази даних МТСБУ. Зараз все це є.

З іншого боку – допоки не була введена тотальна перевірка наявності «Зеленої картки», автовласники досить часто нехтували обов’язком укладати договір страхування або ставали жертвами шахраїв, що друкували фальшиві бланки «Зеленої картки». В разі, якщо такі водії потрапляли в ДТП за кордоном, у них виникали значні проблеми. З цим треба було навести лад.

- Які страхові компанії можуть надавати послуги з укладання договору міжнародного страхування «Зелена картка»?

- Відповідно до законодавства України та Статуту МТСБУ, міжнародним страхуванням «Зелена картка» можуть займатися лише ті страхові компанії, які є так званими повними членами МТСБУ.

Такі компанії формують окремий гарантійний фонд в МТСБУ та беруть участь у системі перестрахування, бо сума збитків та виплат за «Зеленою карткою» може бути значною. Наприклад, ліміт виплат за внутрішнім українськими полісами ОСЦПВ – до 100 тис. грн. за майном і до 200 тис. грн. – за здоров’ям (у вересні ці ліміти будуть збільшені на 30%). Розмір виплат за «Зеленими картками» за кордоном визначається законами тієї країни, де сталося ДТП, й у більшості країн-членів Системи максимальні суми (ліміти) виплат набагато більші, ніж в Україні, та становлять сотні або навіть мільйони євро.

До числа повних членів МТСБУ належать: НАСК «ОРАНТА», «АСКА», «ІНГО Україна», «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», «Глобус», «УТСК», «ПЗУ Україна», СГ «ТАС», «Українська страхова група», «Перша».

Згідно чинного законодавства, український водій при виїзді за кордон повинен мати «Зелену картку» саме одного з цих українських страховиків. Звичайно, перелік таких страховиків, що мають право укладати договори міжнародного страхування, із часом може змінюватися. Тому уточнити, в яких саме страхових компаній можна укласти договір «Зеленої картки», можна на сайті МТСБУ: http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/.

- Як до обов’язкової перевірки «Зеленої картки» поставилися українські водії?

- Мені доводилося спілкувався з деякими автовласниками у пунктах перетину кордону. Одні сприйняли зміни позитивно, були впевнені, що «Зелена картка» захищає їх від небажаних ускладнень у подорожі, а виконання вимог законодавства – ще один крок України до цивілізованого суспільства, до європейських правил життя. Але були й невдоволені або ті, хто спочатку мав сумніви, чи правомірні вимоги прикордонників.

Часом люди не розуміють важливості автострахування, особливо – «Зеленої картки», допоки не потрапляють у ДТП, а ще гірше – стають його винуватцями. Коли така біда трапляється, тоді відбувається запізніле прозріння – «треба ж було мати страховку»!

Наведу приклад: ліміти відповідальності за збитки, завдані життю і здоров’ю постраждалих, у Люксембурзі та Італії не обмежені. В Німеччині немає обмежень з розрахунку на одного постраждалого, натомість ліміт на одну страхову подію сягає 7,5 млн. євро. У Польщі цей показник трохи нижчий – 5 млн. євро, в Болгарії – понад 5 млн. євро. Доволі високі ліміти відповідальності мають Чеська Республіка та Греція. Тобто, максимальна сума відшкодування за шкоду автомобілю або життю та здоров’ю постраждалих може сягати таких цифр.

Але ж можна убезпечитися від неприємних сценаріїв. Оформи міжнародний страховий сертифікат «Зелена картка» та спокійно рушай за кордон!

- Чи складно укласти договір страхування «Зелена картка», і які документи для цього потрібні?

- Для оформлення сертифікату «Зелена картка» достатньо свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і водійського посвідчення. Її можна оформити як заздалегідь в офісах страхових компаній, так і перед пунктами перетину державного кордону. Представники страхових компаній, які є повними членами МТСБУ, оформлюють «Зелену картку» в режимі онлайн за лічені хвилини.

- Як дорого коштує сертифікат «Зелена картка»?

- Це залежить від типу транспортного засобу, від терміну перебування за кордоном і від того, до якої країни автомобіль виїжджає. Українські сертифікати міжнародної системи «Зелена картка» поділяються на дві категорії. Дія першої поширюється на всі країни, що входять до Системи «Зелена картка». Дія другої – на такі країни, як Азербайджан, Білорусь, Молдова та Росія (так звана «зона АБМР»).

Якщо легковий автомобіль виїжджає на 15 діб до АБМР, то «Зелена картка» приблизно коштує 475 гривень, а до країни усієї Системи – приблизно 750 гривень. Але зараз вирішується питання зменшення тарифів, бо вони прив’язані до курсу євро, який останнім часом знижувався.

- Яка ситуація із страхуванням «євроблях»? Чи можна сказати, що вони виявилися «закритими» всередині України?

- Вони не можуть скористатися українською «Зеленою карткою». Ще раз нагадаю: українська «Зелена картка» оформляється лише на транспортні засоби, які зареєстровані в Україні. Для автомобілів з єврономерами сертифікати «Зелена картка» можуть бути оформлені в країнах, де вони зареєстровані. Якщо на в’їзді в Україну такий поліс у них був відсутній, то для подальшого руху територією нашої країни вони повинні були укладати договір внутрішнього страхування ОСЦПВ.

Наскільки мені відомо, зараз кількість транспортних засобів, які були завезені з інших країн, значно знизилася. Згідно з даними Державної фіскальної служби, в період дії пільгового режиму оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією та постановою їх на облік в Україні було легалізовано 218 тис. таких авто. Оскільки вони тепер перебувають на українській реєстрації, проблем із оформленням «Зеленої картки» у їх власників не виникатиме.

- Чи багато українських автовласників виїжджають за кордон?

- Про кількість автомобілів з українськими номерами, які виїжджають за кордон, можна судити хоча б за наступними даними: в 2018 році було укладено 755,5 тис. договорів міжнародного страхування «Зелена картка». Є всі підстави вважати, що поточного року показник буде значно вищим.

Зараз розпочався туристичний сезон, і є деякі пункти міжнародного сполучення, де кількість авто, що виїжджають, зростає удвічі-втричі.

У напрямку Росії кількість автомобілів на виїзд поменшала. Зараз транспортні потоки переважно спрямовані в Європу. Здебільшого це Польща, Угорщина, Румунія. Через Молдову також багато хто виїздить. Через такі пункти перетину кордону, як Шегині, Краковець, Рава-Руська, Ягодин проходять від 1,5 до 2 тис. автомобілів за добу.

- Чи часто українські автовласники потрапляють за кордоном у ДТП?

- У цілому наших водіїв дисциплінують правила дорожнього руху, яких у Європі суворо дотримуються, а на порушників накладаються значні штрафи. Це стосується і контролю швидкості, і пасків безпеки тощо.

Наприклад, у Польщі є таке поняття як «прихований контроль за дотриманням правил дорожнього руху». Поліція пересувається цивільними транспортними засобами, без усяких позначок, й контролює, що відбувається на дорогах. Наші водії, коли перетинають державний кордон, розуміють, що ніхто не робитиме їм поблажок через те, що вони іноземці, правила для всіх однакові. Якщо накладається штраф, його треба буде сплатити. Тому я думаю, що українські водії, розуміючи невідворотність покарання за порушення, їздять обережніше, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, про які часом «забувають» в Україні.

Але звичайно, ДТП за участі українських водіїв за кордоном трапляються. Згідно статистики МТСБУ, наприклад, у 2018 році за кордоном сталося понад 3,5 тис. таких ДТП. Найбільше ДТП за участю українських водіїв сталося у Польщі та Росії. Це не випадково, бо, як я вже казав, саме до цих країн виїжджає найбільша кількість українських автовласників.

- Які основні поради водію, якщо потрапив у ДТП за кордоном?

- Зараз ми відпрацьовуємо перелік питань для операторів контакт-центру МТСБУ, щоб його співробітники надавали кваліфіковану цілодобову допомогу українським громадянам-автовласникам, які потрапили в ДТП за кордоном. Відповідно до ситуацій рекомендації будуть різними, але конкретними і чіткими.

Найперше треба з’ясувати, чи є постраждалі, при потребі викликати швидку допомогу – спочатку потурбуватись про людей. Необхідно зафіксувати обставини ДТП: сфотографувати місце події та ушкодження автомобіля, знайти свідків та занотувати їхні контакти. В залежності від обставин ДТП та дорожніх правил країни, де воно відбулось, треба отримати довідку від поліції про обставини ДТП чи оформити європротокол. Для цього варто скористатися або українським бланком європротоколу (не забувайте попрохати страховика видати його разом із страховим сертифікатом «Зелена картка»), або заповнити його іноземний аналог – бланки європротоколу ідентичні за структурою та змістом в усіх країнах.

Водій має надати іншим учасникам ДТП копію свого страхового сертифікату. Про таку копію варто подбати наперед. В жодному разі не можна віддавати оригінал сертифікату «Зелена картка»!

МТСБУ також планує надрукувати інформаційний буклет, щоб страховики давали його клієнтам при укладанні договору страхування «Зелена картка». Для водіїв це буде гарною допомогою при виникненні якихось питань чи проблем.

- Чи часто в Україні займаються підробкою або фальсифікацією «Зеленої картки»?

- Важко говорити про конкретні цифри, можна дати тільки орієнтовну оцінку. Треба розуміти – головна проблема обігу фальшивих полісів в тому, що це справжній розгалужений «бізнес», їм займаються не окремі люди, а злочинні угрупування.

Раніше фальшиві бланки виготовлялись кустарно, вони були низькопробними і візуально їх просто було відрізнити від бланків справжніх страхових сертифікатів. Зараз у друкуванні підробок задіяні поліграфічні підприємства, які друкують фальшиві «Зелені картки» в заводських умовах, тож їх «продукція» дуже схожа на справжні страхові поліси. МТСБУ за допомогою поліції веде активну боротьбу з виробниками підробок.

Поради ж для водіїв прості: укладайте договори страхування в офісі страховика або в агента, а не «в автівці біля дороги», та перевіряйте справжність страхового сертифікату за допомогою сайту МТСБУ: https://gc.mtsbu.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true або зателефонувавши до нашого контакт-центру: 0-800-608-800 (для дзвінків з України), у випадку, якщо телефонують з-за кордону: +38 044 239 2030. Це дозволить убезпечитися від небажаних сценаріїв.

Інформацію про способи перевірки справжності страхового сертифікату та наші телефони ми вже розміщували на рекламних бордах у напрямках виїзду за кордон. Перші із них розташовані за 200-250 км від пунктів пропуску. Водії могли завчасно зателефонувати і все з’ясувати, щоб не мати неприємних сюрпризів з прикордонниками. Бо якщо інформація про укладання договору страхування «Зелена картка» відсутня в базі МТСБУ, або дані в паперовому полісі та в базі відрізняються, за кордон авто не випустять.

- Чим загрожує спроба використання фальшивої чи фальсифікованої «Зеленої картки» тим водіям, які скористалися нею?

- На загальних зборах повних членів МТСБУ ми ухвалили рішення, яке набуло чинності з 1 квітня 2019 року: якщо інформація про страховий сертифікат «Зелена картка» відсутня в базі МТСБУ, то цей транспортний засіб вважається не забезпеченим страховим захистом. Про це рішення повідомили Національні бюро інших країн Системи «Зелена картка».

За кордоном правоохоронці притягують до відповідальності українських громадян за підроблені «Зелені картки» відповідно до законів країни, на території якої виявлене це правопорушення. Можливі штрафи у 200-300 євро, і навіть у 1,5 тис. євро, а можливе й порушення кримінальної справи та ув’язнення.

Трапляються і зовсім плачевні сценарії розвитку подій. До нас звернувся громадянин, який повертався через Польщу додому. За 100 км до кордону його зупинила місцева транспортна поліція. Вона перевірила документи і виявила, що сертифікат «Зелена картка» підроблений, бо насправді був виписаний на інший транспортний засіб, до того ж термін дії документу вже закінчився. Далі прибула оперативно-слідча група, яка затримала нашого громадянина, і він просидів під вартою дві доби. Проти нього порушили кримінальну справу, а транспортний засіб забрали на штрафмайданчик. Самого водія депортували з території Євросоюзу і на певний термін заборонили в’їзд. Чоловік розповів, що його статок залежав від таких закордонних поїздок, бо він певну групу товарів купував за кордоном і поставляв до України. І тепер він має великі проблеми з тим, на що жити та як годувати родину.

Хочу наголосити, що кожна країна захищає інтереси своїх автовласників та пішоходів, тож у країнах Системи «Зелена картка» жорсткі вимоги щодо забезпеченості транспортного засобу страхуванням (наявності страхового полісу). Тому авто з іноземними номерами, які заїжджають на територію цих країн, перебувають під особливим контролем. Саме тому важливо, що зараз українські прикордонники здійснюють повноцінний контроль за наявністю та чинністю «Зелених карток». Це значно знизить ризики для українських автовласників потрапити у неприємності за кордоном.

- Чи багато зараз укладається договорів «Зелена картка»?

- Кількість договорів «Зеленої картки» останнім часом суттєво зросла. Якщо з січня по квітень 2018 року таких договорів було укладено трохи більше 203 тис., то за аналогічний період 2019 року – майже 300 тис. Темпи приросту склали більше 47%.

За перші чотири місяці 2018 року було отримано 431,7 млн. грн. страхових премій, а за відповідний період 2019 року – 588,8 млн. грн., що на 36% більше.

Кожному водієві, який прямує за кордон, варто пам’ятати, що страховий сертифікат «Зелена картка» захищає його спокій та фінансові інтереси.

Михайло Вернигора, Національний прес-клуб «Українська перспектива»

Також читайте