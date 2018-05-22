Земельна комісія не відбулася, тож питання земельної ділянки для УПЦ не розглянуто

By  | 22.05.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 22 травня, повинно було відбутися засідання профільної земельної комісії Трускавецької міської ради. Проте воно не відбулося через брак кворуму. На комісію з`явилися тільки два депутати – Анатолій Стародуб та Руслан Цехмейстер. Інші п’ятеро депутатів, які є членами цієї комісії (Іван Герльовський, Юрій Наконечний, Василь Тимчишак, Андрій Кісак та Михайло Малащак), на засідання не з`явилися.

На комісії одним із питань мало б бути розглянуте питання надання земельної ділянки релігійній громаді Української Православної Церкви (УПЦ). Мова йде про невеличку діляночку площею менше 3,5 арів (соток) у яру неподалік православної парафії на вул. Мазепи. Громада, настоятелем якої є о. Петро Федак, просила міську раду надати їм земельну ділянку площею 0,0345 га у постійне користування. Питання розглядали на сесії у квітні, проте «за» проголосувало тільки 6 депутатів. Парафіяни вважають, що певні сили намагаються роздмухати міжконфесійні чвари, а деякі особи займаються цькуванням УПЦ, і що відносно їхньої парафії в деяких депутатів є упереджене ставлення.

Згідно чинного законодавства громада звернулася вдруге і питання мало бути розглянуте на сесії ТМР, яка запланована на 31 травня. Проте земельна комісія не зібралася внаслідок браку кворуму, тож невідомо, яким чином питання з цією земельною ділянкою для громади УПЦ буде вирішено.

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