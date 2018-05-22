Земельна комісія не відбулася, тож питання земельної ділянки для УПЦ не розглянуто

Сьогодні, 22 травня, повинно було відбутися засідання профільної земельної комісії Трускавецької міської ради. Проте воно не відбулося через брак кворуму. На комісію з`явилися тільки два депутати – Анатолій Стародуб та Руслан Цехмейстер. Інші п’ятеро депутатів, які є членами цієї комісії (Іван Герльовський, Юрій Наконечний, Василь Тимчишак, Андрій Кісак та Михайло Малащак), на засідання не з`явилися.

На комісії одним із питань мало б бути розглянуте питання надання земельної ділянки релігійній громаді Української Православної Церкви (УПЦ). Мова йде про невеличку діляночку площею менше 3,5 арів (соток) у яру неподалік православної парафії на вул. Мазепи. Громада, настоятелем якої є о. Петро Федак, просила міську раду надати їм земельну ділянку площею 0,0345 га у постійне користування. Питання розглядали на сесії у квітні, проте «за» проголосувало тільки 6 депутатів. Парафіяни вважають, що певні сили намагаються роздмухати міжконфесійні чвари, а деякі особи займаються цькуванням УПЦ, і що відносно їхньої парафії в деяких депутатів є упереджене ставлення.

Згідно чинного законодавства громада звернулася вдруге і питання мало бути розглянуте на сесії ТМР, яка запланована на 31 травня. Проте земельна комісія не зібралася внаслідок браку кворуму, тож невідомо, яким чином питання з цією земельною ділянкою для громади УПЦ буде вирішено.

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