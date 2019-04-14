Землі, що були в оренді “Трускавецькурорту”, передали “Трускавецьким лікувальним водам”

Сесія Трускавецької міської ради 16 травня підтримала рішення про розірвання договору оренди земель з ПрАТ “Трускавецькурортом” та надати ці самі землі в оренду новоствореному підприємству “Трускавецькі лікувальні води”. Таким чином триває процес підготовки до входження міста в спільне підприємство “Трускавецькі лікувальні води”.

На попередній сесії міської ради депутатським корпусом було підтримане рішення про наміри міста вступити в спільне підприємство з “Трускавецькими лікувальними водами”. Щоб в подальшому вести видобуток та реалізацію вод трускавецьких мінеральних родовищ, обслуговувати гідромінеральну базу та утримувати надкаптажні споруди в належному стані.

Створення спільного підприємства поки – лише в планах. Офіційно місто входитиме в спільне підприємство після того, як уся гідромінеральна база та усі споруди, які досі перебували у власності ПрАТ “Трускавецькурорту” буде передано “Трускавецьким лікувальним водам”.

Наразі “Трускавецькі лікувальні води” уже мають ліцензія на видобуток міневальних вод до 2035 року Процес передачі бюветів та гідромінеральної бази, яку досі обслуговував ГГРЕС триває. Гідромінеральна база, спільно з бюветами мінеральних вод, була попередньо оцінена “Трускавецькурортом” у 18 мільйонів гривень. Ці кошти новостворене підприємство матиме виплатити “Трускавецькурорту” в процесі подальшої своєї діяльності.

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

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