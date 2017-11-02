Жадібність фраєра погубила

/Темою впровадження плати за вхід у бювет зацікавилися в Антимонопольному комітеті та Генпрокуратурі/

Запровадження плати за вхід в бювет мінеральних вод у Трускавці стане предметом розгляду Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Як стало відомо «Трускавецькому віснику» з надійних джерел, на ім`я голови Львівського обласного територіального відділення АМКУ Ростислава Лещишина надійшло звернення від окремих суб’єктів господарювання про те, що з 1 грудня 2017 року змінюється порядок обліку споживання громадянами мінеральних вод в бюветах ПрАТ «Трускавецькурорт», причому вхід в бювет буде проводитись по спеціальних картках, а ціна одного відвідування становитиме 3 грн, 50 коп. з ПДВ.

Оскільки ПрАТ «Трускавецькурорт» є монополістом у сфері відпуску мінеральної води «Нафтуся», то ціни на відпуск мінеральної води повинні бути погоджені із органами місцевого самоврядування, які згідно п.2.5.8 статті 42 Закону України «Про курорти» від 05.10.2000 року № 1026-14 здійснюють управління курортами місцевого значення, контроль за використанням природних лікувальних ресурсів та вирішують інші питання у сфері діяльності курортів відповідно до законів України.

ПрАТ «Трускавецькурорт» не надавав міській раді необхідних бухгалтерських даних по розрахунку ціни на мінеральну воду «Нафтуся». Більше того – з 1 грудня в односторонньому порядку встановлюється оплата не за об’єм спожитої води, а за одне відвідування, що є незаконним.

І це вже не кажучи про те, що ущемляються інтереси місцевих мешканців, які споконвіку з часів першого поселення і утворення курорту мали можливість користуватися місцевими мінеральними ресурсами без призначення лікаря чи пред`явлення паспорта з відміткою місцевої прописки. А намагання ввести нові обмеження і збільшити ціну за користування мінеральною водою приведе до відтоку гостей курорту.

На підставі діючого законодавства Антимонопольний комітет України мав би прийняти рішення про зупинення вимоги ПрАТ «Трускавецькурорт» введення з 1 грудня 2017 року нових цін і правил відпуску мінеральної води «Нафтуся» до законодавчого врегулювання ціни на відпуск мінеральної води. Таким чином лист ПрАт «Трускавецькурорт» від 31.10.2017 року № 613 може бути використаний проти них самих, адже є доказом того, що монополіст пробує диктувати умови громаді міста.

Проте Антимонопольний комітет України – це не єдина інстанція, в якій зацікавилися ПрАТ «Трускавецькуроорт» та його діями по нанесенню шкоди іміджу Трускавця. Так, як інформує наше власне джерело, народні депутати ініціюють звернення до Генеральної прокуратури з обґрунтованими закидами, що виручені від запровадження платного входу на бювет кошти можуть бути використані для фінансування сепаратистів на Сході України. На жаль, в розпорядженні «Трускавецького вісника» немає матеріалів цих звернень, проте сподіваємося, що з часом вони будуть висвітлені в центральних ЗМІ, адже справа обіцяє бути резонансною.

Як відомо, засновники ПрАТ «Трускавецькурорт» зареєстровані в офшорних зонах, і їхній бізнес формувався в окупованих районах Донецької і Луганської областей. Якщо в Генпрокуратурі захочуть дослідити справу ретельно, то не виключено, що можна буде вийти і на громадян країни-агресора. А Печерський районний суд міста Києва виніс ухвалу №75730685/17-К від 01.06.2017 р., по якій ПрАТ «Трускавецькурорт» проходить як суб’єкт підприємницької діяльності, що був створений з метою прикриття незаконної діяльності (продажа цінних паперів, які мають ознаки «сміттєвих» з метою отримання грошових коштів з подальшим переведенням їх в готівку для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом).

Отже, Генеральна прокуратура України має достатньо підстав для того, щоб дослідити всі елементи справи навколо махінацій, які мали місце протягом останніх 18 років. Залишається сподіватися, що цього разу все-таки знайдуться кошти для передачі матеріалів справи у суд, чого, на жаль, не було зроблено після відповідних перевірок Генпрокуратурою у 2005 та 2011 рр.

Іван Сметана

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