Чомусь так історично склалося, що в найважчі для народу часи порятувати його може тільки жінка. Світова практика довела, що жінка за кермом держави набагато краща та ефективніша, ніж чоловік. Деяких держав зараз не існувало б, і деяких народів зараз так само не існувало б, якби не жінки.

Україна має вже п’ятого президента-чоловіка: Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. А ситуація тільки погіршується, народ убожіє, зовнішні та внутрішні загрози стають небезпечними і загрожують нашій державності. Якщо чоловіки не можуть справитися, тоді варто віддати кермо правління в руки жінки. Тим більше, що ще в пророцтвах сказано і мольфари це підтвердили, що «тільки жінка врятує Україну».

Пропонуємо нашим читачам кілька коротеньких прикладів, як жінка змінювала історію своєї країни і свого народу.

1. Княгиня Ольга

В IX столітті Київська Русь була сукупністю роздроблених племінних володінь. Князь Ігор не лише воював з Візантією, але й проводив внутрішні війни, спрямовані на об`єднання та міць держави. Бо тоді були свої «сепаратисти» зі своїми «народними республіками». Його чекала жорстока доля – древляни підступом заманили князя в пастку і вбили, розірвавши на шматки на двох деревах.

Княгиня Ольга (дружина князя Ігоря та бабуся князя Володимира Великого) помстилася за смерть свого чоловіка, упокоривши древлян. Напевно, всі знають легенди про неї: як попросила в древлян голубів і прив’язала до їх лапок палаючу смолу, що призвело до спалення Іскоростеня; як обманула візантійського імператора, ставши його хрещеною донькою, щоб не виходити заміж за нього; як стримувала полчища печенігів у час, коли її син Святослав завойовував далекі землі. Княгиня Ольга – свята в Католицькій та Православній Церквах, перша християнка на українських землях.

Юлія Тимошенко – це новітня княгиня Ольга. Нам дуже потрібний саме такий лідер – розумний, відважний, хитрий і безжалісний до ворогів, з материнським серцем до свого народу.

2. Жанна д`Арк

В Столітній війні між Англією і Францією роль Жанни д`Арк. важко переоцінити. Зараз вона Національна героїня Франції та католицька свята, а в XV столітті її спалили на вогнищі та називали відьмою.

Жанна, проста селянська дівчина зі сходу Франції, стверджувала, що мала видіння від Бога, у яких їй було доручено врятувати Королівство Франція від англійського панування наприкінці Сторічної війни. Вона очолила французькі війська і її діяльність принесла французам чимало успіхів. Орлеанська Діва воювала проти англійців на боці майбутнього короля Карла VII; була схоплена бургундцями, союзниками англійців, і 30 травня 1431 року спалена на вогнищі в Руані «за єресь, відьомство і носіння чоловічого одягу».

Одразу ж після її смерті з волі короля та за наказом Папи Римського розпочався реабілітаційний процес, який проходив у Парижі та Руані в 1455—1456 роках і відновив добре ім’я Орлеанської Діви. В 1920 році Жанна д`Арк проголошена святою Католицької Церкви.

3. Естер, Дебора та Ґолда Меїр

В Біблії є чимало прикладів благочестивих жінок, котрі чимало зробили для свого народу, а інколи саме завдяки їм вдавалося врятувати Ізраїль від цілковитої загибелі. Однією з таких жінок була Естер, котра домоглася смерті підступного Гамана в часи правління перського царя Артаксеркса. На згадку про цю подію євреї всього світу понині щорічно в березні відзначають веселе свято Пурім.

Важливими віхами в історії ізраїльського народу є діяльність старозавітних жінок – таких як Дебора (пророчиця, суддя), Рут, Юдита та ряд інших. В новітній історії Ізраїлю варто згадати Ґолду Меїр, уродженку Києва, одну з засновників Держави Ізраїль, а згодом прем`єр-міністра цієї країни в 1969-1974 рр.

4. Маргарет Тетчер

Маргарет Тетчер подарувала Юлії Тимошенко свою книгу спогадів “Мої роки на Даунінг-стріт” з пам’ятним написом: “Юлії, яка боролася за свободу своєї країни так віддано та палко”.

Оцінюючи роль жінки у сучасній європейській політиці, Маргарет Тетчер пожартувала – “Я завжди казала, що жінка має бути зверху”. Екс-прем’єр Великої Британії побажала Юлії Тимошенко успіху у її подальшій боротьбі за розвиток демократії, свободи та відновлення верховенства права в Україні і поділилася з нею своїм власним політичним досвідом. І навіть заявила, що – “Я готова приїхати до Києва, щоб допомогти Юлії захистити незалежність України”!

На закінчення розмови леді Маргарет сказала Юлії Тимошенко: “Незважаючи на прикрощі та політичні зради, я завжди прямо йшла до мети, яку вважала вірною. Те ж саме робиш і ти, Юліє”.

У свою чергу Юлія Тимошенко, розповідаючи про свої зустрічі з Маргарет Тетчер, зазначила, що вона вражена цією жінкою, яку всі називали “залізною леді”, яку любили і боялися, але зневажати не наважувався ніхто. І що важко навіть уявити політичну історію ХХ століття без такої людини як Маргарет Тетчер.

Маргарет Тетчер керувала Великобританією в якості прем`єр-міністра в 1979-1990 роках, померла в 2013 р.

5. Ангела Меркель

«Залізний канцлер» Німеччини, Ангела Меркель вже 14-й рік поспіль керує своєю країною. Перша жінка Федеральний канцлер Німеччини, Людина року журналу «Тайм» (2015), найвпливовіша жінка планети за версією журналу «Форбс».

Представниця партії ХДС (Християнсько-демократичний союз), Ангела Меркель вивела Німеччину в лідери світу, завдяки ній стабілізувалася європейська валюта, Німеччина стала найзаможнішою країною Європи та світу.

Ангела Меркель – скромна жінка, живе у невеличкому особняку, їздить на роботу трамваєм.

6. Даля Грибаускайте

Литовська політична діячка, президент Литви з 2009 (переобрана на другий термін у травні 2014). Вона стала першою жінкою-президентом Литви і першою переобрана на другий термін поспіль на найвищу державну посаду Литви.

Комісар Єврокомісії з бюджету і фінансового планування (2004-2009), міністр фінансів Литви (2001-2004), віце-міністр закордонних справ (2000-2001) і віце-міністр фінансів (1999-2000). Даля Грибаускайте палко підтримує Україну в її війні з Росією, через що стала однією з найбільших ворогів Путіна. Литовці люблять і поважають свого президента. Коли ж таке буде в нас? Напевно, тільки за часів президентства Юлії Тимошенко.

7. Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко – найвідоміша та найпопулярніша жінка-політик в Україні. Вона добре знана в цілому світі, має величезну популярність ще з часів Помаранчевої революції (2004 рік), коли добровільно відмовилася від участі в президентській кампанії на користь єдиного опозиційного кандидата Віктора Ющенка. В часи Януковича Юлія Тимошенко була безпідставно засуджена та відбувала покарання в Качанівській колонії, де над нею всіляко знущалися та принижували. Звільнена волею українського народу після перемоги Революції Гідності.

Більше інформації про Юлію Тимошенко та про її успіхи у внутрішній та зовнішній політиці буде після її перемоги на виборах Президента України в 2019 році.

Анна Кручай

Також читайте