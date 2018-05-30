Жінці, яка позбавила життя свого співмешканця, повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства

За процесуального керівництва органів прокуратури області повідомлено про підозру жительці м. Дрогобич у вчиненні нею злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Подія трапилася минулого тижня, 25 травня вночі у квартирі підозрюваної.

Встановлено, що 39-річна зловмисниця, під час спільного розпивання спиртних напоїв із своїм 43-річнним співмешканцем, під час раптового конфлікту заподіяла йому ножове поранення у живіт, внаслідок чого той помер на місці події.

Стороною обвинувачення подано клопотання про обрання найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою. Проте, Дрогобицький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з яким прокуратура не погоджується та готує апеляційну скаргу. Розслідування триває, у проваджені призначено судові експертизи, проводяться слідчі (розшукові) дії.

За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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