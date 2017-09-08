Журналісти із Піднебесної відвідали трускавецький дельфінарій

Делегація журналістів та блогерів з Китаю навідалися учора до єдиного у Західній Україні Розважально-оздоровчого комплексу з дельфінами «Оскар», що у Трускавці.

Гості з Китайської Народної Республіки завітали до Трускавця з дводенним візитом в рамках прес-туру, організованим Львівською обласною державною адміністрацією та посольством України у Китаї. В програмі візиту делегація з Піднебесної ознайомилася з курортним містечком, а також із задоволенням відвідала родзинку здравниці – дельфінарій «Оскар».

Журналісти відвідали шоу-виставу з чорноморськими дельфінами та морськими котиками, а також оглянули сам заклад дельфінарію. Вони були неймовірно враженими від побаченої вистави, феєричних трюків та умов утримання тварин, які є наближеними до природних. Також вони зацікавилися співпрацею з дельфінарієм в сфері реабілітації їхніх дітей сеансами дельфінотерапії.

До речі, варто зазначити, що в «Оскарі» неодноразово проходили заняття з дельфінотерапії діти з далеких країн, зокрема Японії, тож не виключаємо приїзд сюди на реабілітацію дітей і з Китаю.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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