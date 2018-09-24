Житель Борислава, який зарізав знайомого, може провести за ґратами 15 років

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 30-річного мешканця Борислава, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, що подія трапилась у червні цього року на Дрогобиччині. Встановлено, що побутовий конфлікт стався на території домогосподарства у с. Новий Кропивник. Зловмисник завдав знайомому численних ножових ударів по тілу, які виявились несумісними із життям. У Бориславській центральній міській лікарні потерпілий помер.

За клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваному обрано найсуворіший запобіжних захід – тримання під вартою. На даний час обвинувальний акт скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області для розгляду по суті. У разі доведення вини фігуранту загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

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