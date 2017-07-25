Житель Стебника заподіяв ножові поранення двом чоловікам

В Дрогобицький відділ поліції 28 липня надійшло повідомлення від медиків про те, що до Стебницької міської лікарні доставлені двоє чоловіків з ножовими пораненнями.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 36-річний місцевий мешканець. Близько 22.00 між ним та 23-річним жителем Стебника на вулиці неподалік букмекерської контори виник конфлікт. Під час нього зловмисник вдарив молодого чоловіка ножем у живіт. Потерпілий був доставлений до лікарні з діагнозом: проникаюча колото-різана рана з пошкодженням діафрагми та внутрішня кровотеча.

Після цього зловмисник зайшов у під’їзд одного із житлових будинків, де почав грюкати у двері однієї з квартир. На зауваження 63-річного сусіда чоловік відповів двома ударами ножа. У пенсіонера медики діагностували проникаюче поранення черевної порожнини, колото-різану рану лівої долі печінки, внутрішню кровотечу та проникаюче поранення грудної клітки зліва.

За рішенням суду зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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