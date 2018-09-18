Жителі Борислава підтримали депутатів, які проводять виїзну сесію в Києві під стінами «Нафтогазу»

Сьогодні, 19 вересня мешканці Борислава прийшли до адмінбудівлі міської ради для того, щоб висловити солідарність і підтримати депутатський корпус Бориславської міської ради, який проводить виїзну сесію в м. Києві під стінами НАК «Нафтогаз України». Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській раді.

Тема виїзної сесії під стінами Нафтогазу України – відстоювання інтересів Борислава у питанні вирішення екологічних, економічних та інфраструктурних проблем міста, які виникли через тривалий нафтовидобуток безпосередньо на території міста.

ЗІК

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