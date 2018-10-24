Жителя Дрогобича засуджено до 13 років позбавлення волі за жорстоке вбивство з корисливих мотивів

Прокуратурою Львівщини доведено у суді вину 34-річного дрогобичанина, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України – умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та розбійний напад, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Так, у листопаді 2003 року чоловік зі своїм спільником (матеріали стосовно якого ще розглядаються судом), проник через вікно веранди у будинок 75-річного місцевого мешканця та вчинив розбій. Під час нападу господар будинку отримав від лиходіїв декілька колото-різаних ударів кухонних ножем, внаслідок яких помер на місці пригоди. Встановлено, що зловмисниками керували корисливі мотиви.

Кримінальне провадження здійснювалося в порядку спеціального судового провадження, згідно вимог ст.323 КПК України. Права обвинуваченого в ході досудового слідства та в судовому засіданні не порушені.

Вироком Дрогобицького районного суду Львівської області обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів та засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави усього належного йому майна.

Зазначимо, що на даний час вирок суду законної сили не набрав та може бути оскаржений у апеляційному порядку, з підстав встановлених законом.

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