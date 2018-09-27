Житлові субсидії: нові роз’яснення від Мінсоцполітики

1. Чи зберігається субсидія у працюючих пенсіонерів?

Часто пенсіонерів вводять в оману, кажучи, що субсидію заберуть якщо вони працевлаштуються. Міністр соціальної політики України Андрій Рева рекомендує не вірити тим, хто розповсюджує таку неправду. Адже єдиний критерій для розрахунку розміру субсидії є дохід людини.

Тому працюючі пенсіонери мають право на субсидію на основі пенсії і заробітної плати. Тим, хто перестав працювати, беруть до уваги розмір місячної пенсії за місяць, що передує зверненню за субсидією.

Якщо пенсіонер перестав працювати, чи вийшов на пенсію, йому потрібно протягом місяця з Декларацією звернутися в управління соцзахисту і допомогу перерахують з урахуванням лише одного доходу – пенсії.

2. Чи зберігається право оформити субсидію не на всіх прописаних, а лише фактично проживаючих у тещі, якщо її зять купив машину?

Багатьох цікавить питання чи зберігається право оформити субсидію не на всіх прописаних, а лише фактично проживаючих у тещі, якщо її зять купив машину?

Міністр соціальної політики України Андрій Рева пояснює, що якщо теща подає документи на Комісію з питань призначення житлових субсидій з проханням надати їй допомогу не на всіх прописаних, а лише тих, хто фактично проживає, то комісії при райдержадміністраціях та виконкомах міських рад повинні справедливо підходити до справи.

Тобто, якщо зять фактично вже багато років проживає далеко від тещі, а вона потребує допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг, то, безумовно, субсидію їй повинні призначити без урахування доходів її зятя.

3. Чи впливає кешбек від банку і депозит на отримання субсидії?

Непоодинокими є запитання чи впливає кешбек від банку на субсидію? Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що ні депозити в банку, ні відсотки від них, ні кешбек не впливають на розрахунок розміру субсидії.

А от виграш в лотереї чи переказ з-за кордону, що перевищує 50 тис. грн, трактуватиметься органами соціального захисту населення як дохід і братиметься до уваги під час розрахунку розміру субсидії.

4. Чи зберігається право на субсидію у осіб, що перебували за кордоном більш ніж 60 днів?

Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії якщо людина:

- отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини

- перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні

- декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.

До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.

Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ. За посиланням https://www.msp.gov.ua/content/pensii-gromadyanam.html перелік країн, з якими в України є угоди в сфері соціального забезпечення та пенсійного страхування.

Тому якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за кордоном і підтверджує це документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах.

5. Чи потрібно в Декларації відображати свій дохід у цифрах?

Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що в розділі 3 Декларації про доходи у жовтні 2018 року вказуються ЛИШЕ дані про види та суми доходів, інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за 1-2 квартали 2018 року. Зокрема, це може бути дохід від здачі молока, квартири в оренду, доходи від фрілансу чи заробітки за кордоном.

Ні заробітну плату, ні пенсію, ні соціальні виплати відображати не потрібно. Цю інформацію управління соціального захисту населення верифікує самостійно.

6. Чи мають право на субсидію на загальних умовах ті громадяни, які здають в оренду пай?

Громадяни, які отримують доходи від паю, вважаються самозайнятими людьми. Тобто за інформацією, яка надходить від податкових органів, вони не є безробітними. Тому для оформлення субсидії їм достатньо задекларувати свій дохід від паю і сплатити ЄСВ.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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