Життя – на першому місці!

В Трускавецькому готельно-курортному комплексі «Карпати» проходить триденний тренінг з невідкладної допомоги. Тренінг триває з 25 по 27 червня і передбачає по три заняття щоденно для різних груп медиків та інших працівників оздоровниці. Заняття проводить тренер Роман Бенцак з Тренінгового центру «Invest», викладач Харківського університету внутрішніх справ, військовий медик, учасник бойових дій на Сході України (АТО, ООС), командир медичної евакуації, сертифікований Каліфорнійською системою екстрених служб.

Система тренінгу побудована на протоколах, котрі використовуються в Європейському Союзі та США. Тобто, дії при невідкладних станах, які загрожують життю нашому чи інших осіб, повинні бути чіткими та складатися з послідовного алгоритму. Протоколи базуються на доказовій медицині, котра реально діє і рятує життя. Зараз Тренінговий центр «Invest» навчає цих протоколів патрульних поліцейських по всій Україні. У Трускавці теоретичні та практичні відпрацювання проходять вдруге – у лютому ц.р. аналогічні навчання пройшли на базі Міжнародної клініки відновного лікування «Еліт» професора Володимира Козявкіна.

Смерть реально ходить біля нас, і вона – не щось далеке, не щось міфічне, а те, що може нас чи наших близьких настигнути вже нині. Так, як зазначає Роман Бенцак, у 2017 році згідно офіційної статистики, в зоні АТО загинуло близько 500 військових, за цей же період часу в ДТП в Україні смерть забрала 3432 людей. Вдумайтеся лише – цивільних осіб в ДТП загинуло в сім (!) разів більше, ніж було загиблих на війні. А скільки ще загинуло під час пожеж, від нещасних випадків, під час походів, від кровотеч, травматичного шоку, на водоймах! Причому багато з цих людей могло б жити, якби їм вчасно надали фахову долікарську допомогу.

Заняття з невідкладної допомоги складаються з двох частин – теоретичної та практичної. На першій – аналіз випадків із життя, перегляд відео та слайдів, розповіді як діяти в конкретній життєвій ситуації. На другій – моделювання цих реальних ситуацій. Приступ епілепсії, кровотеча, теракт, виявлення непритомної людини, допомога утопленику чи постраждалому в ДТП – кожен приклад ілюструється конкретними діями, які проробляються на живій людині. Накладання джгута, перевірка прохідності верхніх дихальних шляхів, закритий масаж серця, допомога при ураженні електричним струмом – все це дуже добре після … тверезої та адекватної оцінки ситуації. Паніка – ворог хорошого рятувальника. Нехай весь світ панікує, а ми повинні швидко визначити що сталося, за яким алгоритмом діяти і … чи немає небезпеки нам самим. Адже хороший медик/рятувальник – це живий медик/рятувальник.

На жаль, ми живемо у світі стереотипів, часто закладених ще в радянські часи: що спочатку треба робити дихання рот-в-рот, а вже потім інші дії, що рятувати треба всіх, а не сортувати осіб за ступенем складності поранень та за принципом «діти-вагітні-жінки-чоловіки», що медицина – це головне, коли ж насправді головними є правильна організація.

В Україні щороку від серцево-судинних патологій помирає 17 тисяч осіб, з них 21% – працездатного віку. Більше 80% не вміє надавати первинну долікарську допомогу постраждалим і боїться це робити, а серед тих, хто не боїться, є надто багато людей, які НЕ ВМІЮТЬ правильно допомогти. Люди часто не усвідомлюють, що найкраща допомога – це оперативна допомога, бо чим більше часу минає від нещасного випадку, тим менше шансів врятувати життя. А життя – це безцінний Божий дар…

Тренінг з невідкладної допомоги в ГКК «Карпати» – це реально надважливі заняття. Добре, що це розуміють в адміністрації оздоровниці, котра оплатила такі навчання для власних працівників. Добре було б, якби в Україні всі розуміли, що смерть ходить поруч нас не віртуально, а реально. І деколи в наших силах сказати їй: «Почекай…». Деколи в наших силах врятувати життя людини чіткими простими діями…

Володимир Ключак, фото Миколи Кравціва

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