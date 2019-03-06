№91928 Життя не в борг…

Начальник Управління ДВС Львівщини Головного територіального управління юстиції у Львівській області Юрій Сало продовжує інформувати про результати роботи виконавчої служби Львівщини.

Зокрема, на виконанні у Золочівському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області перебуває виконавче провадження з виконання виконавчого листа виданого Золочівським районним судом Львівської області про стягнення з Боржника на користь Стягувача аліментів на утримання дитини, 30.03.2006 р.н. щомісячно в сумі 800 грн., яка підлягає індексації відповідно до закону, починаючи з 20.10.2010 року і до досягнення дитиною повноліття.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем 23.10.2013 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та скеровано сторонам виконавчого провадження для виконання та до відома.

Оскільки боржник з моменту відкриття виконавчого провадження аліменти згідно даного виконавчого документа не сплачував, відповідно, станом на січень 2019 року заборгованість складала 80000,00 грн.

Державним виконавцем винесено постанови про обмеження та надіслано боржнику до відома та відповідним органам для виконання.

Внаслідок вчинених виконавчих дій транспортний засіб боржника був зупинений працівниками патрульної поліції м. Львова. Цього ж дня боржник з’явився у відділ та сплатив борг в сумі 80000,00 грн., штраф в сумі 38086,00 грн., виконавчий збір в сумі 8000 грн. та витрати виконавчого провадження.

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