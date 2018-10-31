Зі святом вас, соціальні працівники!

Щорічно в першу неділю листопада в Україні відзначається День працівників соціальної сфери. У Трускавці офіційні святкування організували сьогодні, 31 жовтня. Причина проста – від завтра до неділі в місті проходитиме потужний репутаційний захід – Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», тож краще привітати людей у спокійній атмосфері та без поспіху, аніж робити це «нашвидкуруч».

Найперше зі святом всіх соціальних працівників Трускавця привітав міський голова Андрій Кульчинський. Він же вручив грамоти представникам управління праці та соціального захисту населення, міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, відділу у справах сім`ї, молоді та спорту та інших соціальних служб. Серед нагороджених – головний спеціаліст УПСЗН Олександра Петришин, заступник начальника ТМЦСССДМ Оксана Плитин, начальник СуСД Леся Дребот та інші.

Привітала зі святом тих, хто трудиться на соціальній ниві, і очільниця Дрогобицької міжрайонної профспілки соціальної сфери Марія Кошерна. З її рук грамоти отримали директор Трускавецького міського територіального центру обслуговування одиноких та непрацездатних громадян Олена Пилат та керівник профспілки терцентру Тетяна Собко.

- Шановні працівники соціальної сфери! Надзвичайно приємно вітати вас із вашим професійним святом. Як бачимо, в залі більше жінок, а там, де жінки, там краса, там любов, там терпіння, там увага, там добро та служіння іншим. Кожен з вас вкладає дуже багато праці в те, щоб трускавчанам краще жилося, щоб у місті ставало більше щасливих людей. З соціальною сферою стикається кожен – від народження дитини і аж до глибокої старості. Коли до вас люди приходять зі своїми смутками та болями, то ви можете розрадити їх навіть своєю посмішкою, навіть словом, не кажучи вже про конкретну допомогу. І ви робите це, за що люди вам дуже вдячні. Дуже приємно, коли людина, виходячи з кабінету працівника соціальних служб, задоволена, щаслива, радісна і дякує вам. Тож я хочу всім вам, незалежно від того в якій установі ви працюєте, побажати добра, здоров`я, радості, щастя, а головне – мирного неба над головою! – привітала соціальних працівників Трускавця секретар Трускавецької міської ради, представник політичної партії «ВО «Батьківщина» Наталія Пономаренко.

Для тих, хто в першу неділю листопада святкує своє професійне свято, було підготовлено святкову концертну програму. Перед присутніми виступили вихованці Народного дому Софія Стець та Тетяна Родіонова, зразковий ансамбль мандоліністів «Лісові квіти», Зразковий хореографічний ансамбль Трускавецької дитячої школи мистецтв «Золоті діти», ансамбль «Золотий вік» Трускавецького терцентру та інші. Вела свято співачка Оксана Сопілка-Чіпак.

Володимир Ключак, фото Лесі Боднар

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