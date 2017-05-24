Зірками стали їхні імена

І знову, у котрий вже раз

Зійшлися ми в одній родині,

Щоб пом`янути славний час,

Коли на олтар Батьківщині

Себе принесли кращі з нас.

Доля України непроста. До незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жертовним шляхом, дорого за неї заплатила. Українські герої поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і присвятили власне життя служінню української нації. Українські герої – прості люди, жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди, які стали до лав:

- руських дружин великого князя Святослава і короля Данила,

- Армії Української Народної Республіки Симона Петлюри,

- Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери,

- Української Повстанської Армії,

- членів визвольного руху шестидесятників,

- активістів Небесної сотні,

- воїнів АТО.

У визвольній боротьбі віддали своє життя кращі сини України:

- 25 травня 1926 року в Парижі від кулі більшовицького агента загинув головний провідник української національно-визвольної боротьби 1917-1921 років Симон Петлюра.

- 23 травня 1938 року в Роттердамі від вибуху бомби, підкладеної агентом НКВС, обірвалося життя організатора українського національного руху, засновника та першого Провідника УВО та ОУН полковника Євгена Коновальця.

- в нерівному бою загинув Роман Шухевич – Головний командир УПА.

- за загадкових обставин під час автокатастрофи загинув В`ячеслав Чорновіл – видатний український національний діяч, борець проти комуністичного режиму. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х-90-хроків, Герой України.

Герої є у кожному селі, у кожному місті. Є вони і в нашому Трускавці. Члени Організації Українських Націоналістів були безстрашними, не любили боягузів. У вічі сміялися смерті Василь Білас і Дмитро Данилишин. Як боролись, так і помирали герої. Дмитро Данилишин перед смертю заявив: «В цій хвилині я не маю жодних бажань. Мені тільки дуже жаль, що я можу лише раз умерти за Україну». Василь Білас встиг лише крикнути: «Хай живе Укр…» . Кат затулив йому уста і не дозволив закінчити. Білас і Данилишин є Героями не тільки Трускавця. Вони є Героями України.

Святу справу Біласа і Данилишина продовжив трускавчанин Роман Макомацький. Слово «Макомацький» наводило панічний страх на ворогів. 8 серпня І948 року здригнулася від болю земля на Помірках. Один із зв`язкових привів туди цілу роту чекістів. Роман Різняк постійно мав при собі зашиту в комір капсулу з отрутою. Мав гранату і пістолет. Відстрілювався до останнього набою. Далі став чекати, коли його обступлять. І рвонув кільце запалу гранати. Пошматоване тіло привезли до Трускавця. Ніхто не знає, де вороги поділи тіло Романа Різняка-Макомацького.

Згадуючи Василя Біласа, Дмитра Данилишина, Романа Різняка-Макомацького, Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Степана Бандеру, Романа Шухевича, можна стверджувати: «Волю українського народу до самостійного буття не знищили ні тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутим бастіоном героїв і борців».

День Героїв – це свято величі духу українських вояків-борців за волю України і є символом незборимості Української Нації. Борці за волю України, які загинули в боротьбі з ворогом, залишилися нескореними. Їх гаслом було: «Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за неї».

Свято Героїв потрібно, щоби на вчинках героїв, які захищали свій край, виховувалися нові покоління захисників Батьківщини.

Відзначення Дня Героїв – це свідчення твердої волі українського народу йти накресленим Героями шляхом боротьби до найвищої мети – Незалежності, розквіту і слави Української Самостійної Соборної Держави.

До Дня Героїв у Трускавецькій центральній міській бібліотеці була проведена година історії «Зірками стали їхні імена». Також присутнім учням була представлена книжкова виставка, яку підготували бібліотекарі.

Герої не вмирають! Слава Україні!

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар юнацької кафедри Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

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