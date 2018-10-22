Злодій намагався збути вкрадене в трускавецькому ломбарді

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, до Бориславського відділення поліції 19 жовтня звернулася за допомогою 28-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що невідома особа, пошкодивши вікно у її квартирі, викрала звідти ювелірні вироби, два плазмові телевізори, роутер, два фотоапарати, планшет та побутову техніку.

Працівники поліції встановили особу зловмисника – раніше судимого за майнові злочини 31-річного жителя Борислава. Чоловіка виявили у місті Трускавець, де він мав намір здати викрадені речі у ломбард. Речові докази вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування та перевірка щодо причетності зловмисника до інших кримінальних правопорушень.

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