Злодієві світить три роки

У Дрогобицький відділ поліції 10 січня за допомогою звернулась 48-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її будинку було викрадено електроінструмент та інше майно.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Як встановили поліцейські, до скоєння крадіжки причетний 25-річний мешканець Дрогобича, товариш сина заявниці, котрий бував у них у гостях. Речові докази правоохоронці вилучили, проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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