Зловмисник обікрав бухгалтерів санаторію

By  | 12.05.2017 | Filed under: Новини

В Бориславське відділення поліції 10 травня звернувся охоронець одного з санаторіїв району. Чоловік повідомив, що з кабінету бухгалтерського відділу закладу було викрадено праску «Філіпс».

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний мешканець міста Борислав, у якого було виявлено та вилучено викрадену праску.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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